Sniper Elite: Resistance spodesta Call of Duty: Black Ops 6 nella classifica del Regno Unito

Un ottimo risultato, forse anche un po' inatteso anche considerando che il titolo è incluso nell'offerta del Game Pass. Sniper Elite: Resistance è riuscito a spodestare Call of Duty: Black Ops 6 , che rispetto alla scorsa settimana è sceso in terza posizione, preceduto dall'intramontabile Mario Kart 8 Deluxe .

Con il lancio di Sniper Elite: Resistance finalmente assistiamo a un nuovo scossone per la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito , con lo sparatutto di Rebellion che ha conquistato la vetta al debutto.

Donkey Kong Country Returns HD ha perso alcune posizioni

Proseguendo, Donkey Kong Country Returns HD ha perso diverse posizioni, passando dal terzo al settimo posto in una settimana. Per il resto non ci sono novità degne di nota, con la top 10 occupata dai soliti nomi noti, come Minecraft, GTA 5, Animal Crossing: New Horizon e Nintendo Switch Sports.

Di seguito la classifica del Regno Unito dell'ultima settimana:

Sniper Elite: Resistance Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops 6 Super Mario Party Jamboree Minecraft GTA 5 Donkey Kong Country Returns HD Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch Sports Super Mario Bros. Wonder EA Sports FC 25 Sonic X Shadow Generations Just Dance 2025 Edition Hogwarts Legacy Astro Bot WWE 2K24 Super Mario Odyssey Red Dead Redemption Black Myth: Wukong The Witcher 3: Complete Edition

Rimanendo in tema di classifiche, oggi Nintendo ha svelato la top 10 dei titoli first-party più venduti di sempre su Switch e Capcom ha aggiornato la classifica dei suoi giochi di maggior successo di sempre.