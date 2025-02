Xbox Game Pass Ultimate a basso prezzo: tre mesi in sconto su Instant Gaming

Le esclusive Xbox sembrano sempre più pronte ad arrivare sulle console "rivali", ma a Microsoft poco importa perché le sue piattaforme hanno un grande vantaggio: permettono di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate e ottenere accesso a tutti i giochi Xbox (e tantissimi di terze parti) a un prezzo mensile tutt'altro che elevato, soprattutto se riuscite a sfruttare gli sconti, come quello di Instant Gaming. Al momento, infatti, potete ottenere tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 31,10€ invece di 45€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo che vedete nel box qui sopra calcola già l'IVA: su Instant Gaming inizialmente vedrete il prezzo pre-IVA, dovrete arrivare alla pagina di pagamento per vedere il prezzo corretto da noi indicato. Il codice è valido per gli account europei (quindi anche italiani).