Tails of Iron, Sniper Elite o Eternal Strands? Cosa giocherete questo weekend?

Tra i nomi più interessanti del momento troviamo probabilmente Eternal Strands, segutio da Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Tails of Iron II: Whiskers of Winter e Sniper Elite: Resistance.

I giochi della settimana

Sniper Elite: Resistance è un nuovo capitolo della serie di sparatutto a base di cecchini di Rebellion. Come vi spieghiamo nella nostra recensione, si tratta di un prodotto interessante e che continua a proporre ampi scenari con possibilità di eliminazioni spettacolari, ma propone un comparto tecnico datato e assolutamente nessuna novità concreta rispetto al passato.

Ai nazisti si spara dritto in testa in Sniper Elite: Resistance

Eternal Strands, al contrario, pur essendo un gioco più ambizioso di quanto possa permettersi propone dei brillanti boss colossari, un sistema magico complesso e ricco di opzioni e una trama ben scritta. Si tratta di un gioco d'azione di cui vi consigliamo di leggere la recensione.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector è invece il gioco col voto più alto della settimana, un gioco profondamente narrativo, denso di scelte e conseguenze, con un sistema ruolistico coinvolgente che pare impossibile da giocare una singola volta. Peccato solo che dobbiate avere una buona conoscenza dell'inglese per approcciarlo, come vi diciamo nella nostra recensione.

Tails of Iron II: Whiskers of Winter, infine, è il seguito dell'ottimo Tails of Iron: propone una nuova avventura bellissima da vedere, con un valido sistema di combattimento, ma una trama di scarso impatto e un paio di novità che non riescono a prendersi lo spazio che meritano. Se siete dei fan del primo capitolo, però, non dovreste ignorarlo come vi spieghiamo nella nostra recensione.