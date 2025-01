Ciò che dovete aspettarvi è una storia molto semplice, come è tipico per una fiaba . I personaggi sono monodimensionali, gli eventi di trama più rilevanti si svolgono in pochi istanti e in generale tutto accade molto rapidamente. Difficile aspettarsi molto di più di questo, ma ammettiamo che fatichiamo a definire la storia di Tails of Iron 2 interessante: è solo una buona giustificazione per correre da un punto all'altro e ammirare i bellissimi ambienti di gioco, pieni di dettagli, colori e anche alquanto vari, con ad esempio le varie tribù che hanno architetture uniche. In linea di massima, se avete giocato il primo capitolo sapete cosa aspettarvi e se questa nuova storia vi piacerà o meno.

Il punto di partenza è sempre quello: il nostro giovane protagonista perde la figura genitoriale in un attacco a tradimento e si ritrova a dover gestire il castello, recuperando alleati e preparandosi a sconfiggere i nemici. Lo facciamo perlopiù in prima persona, viaggiando tra diverse mappe dove vivono nuove culture, tra gufi, conigli, le note rane e non solo.

Mettiamo da parte il regno del Sud invaso dalle rane e avventuriamoci all'estremo Nord, in una nuova fiaba oscura che ricorda veramente molto la prima avventura, ma non solo. Il nostro protagonista - di nome Arlo - è una sorta di Jon Snow , figlio bastardo del Re del Sud affidato alle cure del capo dei Guardiani delle lande, l'ultima difesa contro una minaccia considerata dimenticata ma che ora è tornata: i pipistrelli. Con i loro corpi ghiacciati governano anche un esercito di non-morti animaleschi e cercano vendetta per le antiche sconfitte.

A questo riguardo, crediamo che una via di mezzo tra i primi due livelli sarebbe necessaria, visto che si passa da una difficoltà che definiremmo "oltremodo banale" a una che non possiamo non definire "alquanto impegnativa". Non abbiamo nemmeno osato provare il terzo livello di difficoltà , anche per questo. Non si tratta tra l'altro solo di danni inflitti e subiti, ma anche di velocità di gioco. Al livello base i nemici sono più lenti e i loro attacchi più telefonati.

Sotto questo punto di vista, Tails of Iron 2 cambia leggermente la gestione degli equipaggiamenti . Rimane il mix di arma a una mano, arma a due mani, arma dalla distanza, scudo e set di armatura come in passato, ma ora non ci sono più le resistenze per tipologia di nemico ma resistente elementali (fuoco, ghiaccio, veleno ed elettricità), che hanno un peso notevole visto anche che alcune armature rendono deboli a certi elementi.

Le quattro figure citate dispongono del proprio edificio, potenziabile spendendo oro e risorse . Rispetto al primo gioco Odd Bug Studio ha ampliato il numero di oggetti che si ottengono dai nemici e dall'ambiente, ma il team è in realtà molto generoso. Raccogliendo tutto quello che ci capita a tiro e completando anche solo una manciata di missioni secondarie abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per potenziare il castello e creare ogni cosa di cui necessitiamo, ovvero principalmente armi e armature.

La struttura del gioco stessa non cambia in modo significativo rispetto al primo capitolo, sebbene sia stata leggermente ampliata. Abbiamo a disposizione il nostro castello, inizialmente distrutto e svuotato della popolazione. Nella prime fasi dobbiamo quindi reclutare un po' di alleati che coprano i compiti fondamentali: il fabbro, il mercante, la cuoca e il carpentiere, legato al lato più "gestionale" (se si può osare usare questo termine) del videogioco.

Battaglie ed esplorazione in Tails of Iron 2

Il sistema di combattimento è simile al passato, fondato sulla reazione più che sull'aggressività. Dobbiamo leggere le mosse nemiche, stare attenti a sfruttare il momento giusto per attaccare, schivando o facendo parry a seconda delle icone colorate degli attacchi avversari. Attaccare a testa bassa vuol dire morire e pochi errori bastano per venir sconfitti.

Di tanto in tanto nei combattimenti avremo degli alleati, ma sono li più per scena che altro

Per fortuna i checkpoint manuali (le solite panchine) sono posizionate in modo tale da non dover ripetere troppi scontri di fila, sebbene ci siano battaglie che meriterebbero un piccolo ribilanciamento: che certi attacchi tolgano il 99% dei punti vista (c'è chiaramente un sistema di protezione che impedisce di morire con un singolo grosso danno) a un personaggio che ha l'equipaggiamento migliore possibile in quel momento non è ciò che definiremmo equilibrio.

Perlomeno i boss sanno essere mediamente interessanti e ci danno spazio per sfruttare il nuovo sistema di magia con quattro mosse elementali, che si ricaricano attaccando i nemici. È la principale novità di questo capitolo, ma in realtà non cambia molto gli equilibri, è solo un piccolo extra nel mezzo dei già noti scambi di fendenti.

La magia è utile fare qualche danno extra, ma di norma i nemici sono praticamente immuni a due elementi su quattro

Ovviamente non si passa tutto il tempo solo a combattere: il nostro Arlo deve spostarsi da un luogo all'altro, anche con l'aiuto di un rampino, ma in termini di esplorazione si poteva fare qualcosa di più. Come nel primo gioco, c'è molto poco - se non nulla - da vedere oltre agli spazi dedicati alle missioni principali. Le mappe iniziali non sono piccolissime (nelle fasi avanzate diventano più lineari e brevi per dare ritmo alla storia), ma la maggior parte delle zone "extra" è dedicata unicamente alle missioni secondarie e questo scoraggia l'esplorazione: è molto meglio correre verso il prossimo punto di interesse e ignorare ogni segmento delle mappe non obbligatorio, perché difficilmente troveremo qualcosa lì fino a quando non attiveremo una missione.

Ovviamente il vantaggio in questo caso è un gioco un po' più diretto e snello, parimenti al primo, ma se vi piace esplorare Tails of Iron continua a non essere il gioco per voi. Qui si combatte e si corre da un punto all'altro e tutti i nuovi orpelli gestionali sono più di facciata che altro.