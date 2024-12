Tails of Iron 2: Whiskers of Winter ha ora una data di uscita ufficiale

Il team Odd Bugs Studio e il publisher United Label hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, seguito della particolare avventura con elementi RPG caratterizzata da un'ambientazione tra il fantasy e il fiabesco: il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 28 gennaio 2025.

Dopo essere stato rinviato nel corso dell'estate scorsa, il gioco ha dunque ora una data di uscita precisa. La caratteristica principale della serie, come risulta evidente guardando video e immagini (come il gameplay trailer all'ID@Xbox Showcase di qualche mese fa), è il fatto di mettere in scena eventi con protagonisti degli eroici topi, alle prese con imprese epiche e combattimenti violenti contro nemici mostruosi, tutto calato all'interno di uno scenario fantasy medievaleggiante ma ovviamente molto fantasioso.

Rispetto al primo capitolo, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter si presenta come una netta evoluzione, con una Campagna più lunga e ampia, un sistema di combattimento arricchito e migliorato e la possibilità di dedicarsi alla caccia di nemici giganteschi all'interno di missioni apposite.