Street Fighter 6 accoglie l'affascinante Mai Shiranui come ospite speciale, protagonista del nuovo trailer

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per Street Fighter 6 che presenta Mai Shiranui, nuovo personaggio aggiuntivo del gioco che sarà disponibile come ospite speciale all'inizio del 2025, in data ancora da precisare.

La combattente in questione è un volto storico di Fatal Fury e King of Fighters, diventata una vera e propria icona per i picchiaduro SNK grazie alla sua caratterizzazione carismatica che l'ha resa celebre fin dagli anni 90 come uno dei personaggi più affascinanti di questo genere.

Nel video in questione, la ragazza si presenta con il suo abbigliamento storico, ovvero il particolare costume nipponico classico che mette in evidenza l'impressionante forma fisica della combattente, per così dire.