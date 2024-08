Tails of Iron 2: Whiskers of Winter è stato rinviato, ecco il nuovo mese di uscita su PC e console

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer con sequenze di gameplay, che mette in mostra alcuni dei boss e dei mostri che popolano l'inospitale mondo di Tails of Iron. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Gli sviluppatori di Odd Bug Studio e il publisher United Label hanno annunciato il rinvio di Tails of Iron 2: Whiskers of Winter . In precedenza previsto per il debutto entro il corso dell'anno, la nuova finestra di lancio di questo action bidimensionale è fissata al mese di febbraio 2025 , su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Cosa sappiamo di Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Seguito del popolare action RPG in 2D di Odd Bug Studio, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter mantiene le meccaniche del gioco originale. I giocatori vengono immersi in un mondo medievale dark-fantasy abitato da topi antropomorfi, dove devono affrontare combattimenti intensi e violenti. Per sopravvivere, sarà fondamentale parare, schivare e attaccare i nemici con combo spettacolari.

La trama segue Arlo, un topo guerriero e l'erede del Warden of the Wastes, che deve sconfiggere il Dark Wings, un'antica entità malvagia e sanguinaria. Per riuscirci, Arlo intraprende un'avventura nei regni settentrionali di Random, affrontando varie mostruosità e sfide difficili.