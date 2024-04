Tails of Iron 2: un gameplay trailer all'ID@Xbox Showcase dell'action GDR

Seguito dell'apprezzato action GDR in 2D di Odd Bug Studio (a tal proposito, ecco la nostra recensione ), Tails of Iron 2 riprende le meccaniche del suo predecessore, immergendo i giocatori nel contesto di un mondo dark-fantasy medievale popolato da topi umanoidi e proponendo combattimenti intensi, violenti e sulla carta impegnativi, dove sarà necessario, parare, schivare e aggredire con combo spettacolari i nemici per sopravvivere in battaglia.

Tra i tanti protagonisti dell'ID@Xbox Showcase andato in onda stasera c'è anche Tails of Iron 2: Whiskers of Winter , di cui abbiamo visto un primo gameplay trailer esteso, dopo il filmato di presentazione presentato lo scorso mese.

Topi guerrieri agguerritissimi

La storia segue del topo guerriero Arlo, l'erede del Warden of the Wastes, che ha l'obiettivo di esprimare il Dark Wings, un male antico e assetato di sangue. Per farlo dovra imbarcarsi in un'avventura nei regni settentrionali del Random, vedersa con mostruosità di vario genere e sfide impegnative.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter è attualmente in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, con una data di uscita ancora da stabile.