Tails of Iron, la recensione dell'actionvania dei topi

Sta per arrivare l'autunno e non c'è modo migliore di accogliervi nella stagione delle castagne di una bella storia di topi coraggiosi che lottano tra foglie cadenti, antiche cripte e piogge scroscianti. Dopo una decina di ore consumate in appena due giorni - tale è stata la foga ludica - scriviamo queste righe col cuore di chi vi sta chiedendo di lasciar perdere per un attimo le passeggere mode o tendenze e vi chiede, semplicemente, di focalizzarvi su un aspetto chiave del gaming: quando il single player funziona, non ce n'è per nessuno. Possiamo aprire mille dibattiti su gusti ludici, priorità e stili di vita, ma diamine, quando tre ragazzi di Manchester come seconda opera tirano un action adventure a due dimensioni con tinte metroidvania e un combat system di primo livello, immerso in un'ambientazione ben confezionata e affascinante, allora c'è ancora tanta speranza per il gaming della passione.

Vendetta contro le rane

In Tails of Iron, le rane saranno le nemiche prescelte del principe Redgi.

Rane contro topi, un leitmotiv che non sconvolge data la recente esplosione di giochi con protagonisti dalle fattezze antropomorfe, ma che in Tails of Iron cattura sin dai primi istanti. Gli attimi in cui Redgi, uno dei figli del re dei topi, muove i nostri primi passi nel mondo di gioco sono capaci di raccontare che dietro bei fondali realizzati a mano c'è un'aria pulsante di vita a corte, è credibile, realistica. Il piccolo topo tutore che ci aspetta, la faccendiera, lo spazzino, il mercenario sullo sfondo che fa saltare in aria una moneta, il falegname che si muove per riparare pezzi rotti: grazie alla cura del singolo elemento nella quotidianità di quello specifico universo, Tails of Iron ha il pregio di farvi respirare l'ambientazione nella sua progressione.

Non è segreto che la quest di Redgi sia vendicarsi delle malefiche rane, che in una delle loro sortite irrompono a palazzo e si prendono tutto, anche la vita del re: in questo viaggio di ricostruzione e liberazione dall'occupazione nemica, il nostro topo si avventura in quest di paese, a stretto contatto con i suoi sudditi che pezzo dopo pezzo ci faranno ricostruire il regno.

Seppur condito da un avanzamento abbastanza lineare - e in questo senso, poco metroidvania - il percorso di Redgi innesca dei meccanismi artistici che abbiamo apprezzato molto. Prima un mulino, poi un villaggio, poi il castello e via così: ogni tassello della quest si porta dietro un'evoluzione stilistica nell'ambientazione, la quale regala un senso di appagamento e piacevolezza assolutamente non banali, il tutto accompagnato da musica medioevale di ottima fattura.

Dicevamo, la linearità: si, Tails of Iron è di base un gioco lineare, in cui storia e gameplay fanno da padroni, con giusto nel finale una spizzicata di backtracking. Ci è andata bene così: per quanto ci saremmo aspettati un po' più di sale nella ricetta, l'avanzata topesca ci ha permesso di godere di questo viaggio senza mai rifiatare particolarmente, a testa bassa verso i nostri obiettivi e poco importa se la mappa non sia enorme o ludicamente variegata, Tails of Iron è un racconto e come tale non vi fa "perdere" tempo a girovagare più di tanto. Sapete cosa dovete fare, la mappa vi dice dove, lo fate e si va avanti a rigenerare il regno: in fondo, la struttura è meno complessa del previsto, ma anche questa essenza quasi primordiale diventa un ottimo ingrediente se unito al vero fulcro di Tails of Iron, ovvero il suo ottimo sistema di combattimento.