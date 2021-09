10 software house fallite che ci mancano da morire

Vi avvertiamo insomma: se siete degli inguaribili ottimisti o semplicemente fan del motto "Tutto è bene quel che finisce bene", questa classifica non fa per voi.

Abbiamo raccolto i 10 fallimenti di software house più clamorosi , marchi mitici che ci mancano da morire, invischiati in un ginepraio di acquisizioni oppure spariti, sacrificati sull'altare del bilancio per poi magari risorgere sotto mentite spoglie.

Le software house sono senza dubbio fucine di idee e creatività, luoghi dove l'impossibile diventa possibile a beneficio di tutti gli appassionati che premono il tasto Start per qualche ora di puro divertimento. L'universo delle case di sviluppo comprende però anche una verità non trascurabile: ai successi fragorosi si affiancano chiusure controverse ed eclatanti, che abbiamo deciso di raggruppare in questa lista.

Nel 1995 la compagnia inglese fondata 8 anni prima da Les Edgar e Peter Molyneux iniziò a pensare di potersi espandere, e tentò un audace allargamento accordandosi con Electronic Arts. Le cose però non andarono esattamente come auspicato. Molyneux lasciò il nuovo incarico dopo soli 2 anni per gettare le fondamenta di Lionhead Studios, altri membri di Bullfrog si sparpagliarono in diverse case di sviluppo e il marchio sparì a inizio anni 2000 dopo essere stato accorpato a Electronic Arts UK.

No, tutto ciò non era merito di qualche coscienzioso ministro italiano, bensì di titoli come Populous , Syndicate, Theme Park e Theme Hospital, vere e proprie pietre miliari del genere god game e gestionale targate Bullfrog.

C'era un tempo in cui le cose filavano lisce perché gestite a meraviglia. Le civiltà prosperavano, i parchi divertimenti erano sicuri e persino la sanità, sì la sanità, non stiamo scherzando, funzionava a dovere.

Microsoft decise di acquisire lo studio nel 2006 ma l'amore, si sa, non è bello se non è litigarello e, oltre ai problemi finanziari, a indirizzare la software house verso il declino fu la diversità di vedute tra Molyneux e i vertici aziendali, sempre più attratti dalle potenzialità di Kinect.

Dicevamo di Lionhead Studios. Con la nuova compagnia messa in piedi dopo il suo addio a Electronic Arts, Molyneux cercò subito di rifarsi una vita ricontattando però il suo vecchio, grande amore: il genere strategico in tempo reale. Ripercorrendo le orme dei god games, Lionhead Studios partì subito in quarta con Black & White e bissò il successo con Fable , indimenticato gioco di ruolo action pubblicato per Xbox e PC nel 2004.

Se incontrate per strada qualche ex membro di Looking Glass insomma, siete autorizzati a toccare ferro.

La software house americana nata nel 1990 visse infatti un decennio all'insegna di trovate geniali tradotte in incassi modesti e conseguenti debiti soffocanti. A Looking Glass dobbiamo opere del calibro di System Shock , i primi due capitoli della serie Thief noti come Dark Project, e Terra Nova: Strike Force Centauri , titoli che convinsero la critica, ma che il pubblico PC premiò soltanto con l'acquisto di una manciata di copie.

La compagnia nipponica annovera nel suo curriculum opere per qualsiasi generazione di console Playstation, destreggiandosi con abilità tra la spensieratezza di LocoRoco e Patapon, l'orrore della saga Siren e i rompicapi di Echochrome. A ereditare il suo posto è il Team Asobi, già responsabile di Astro's Playroom , titolo di lancio PS5, e a noi non rimane che constatare che per raggiungere i risultati del suo predecessore, il neonato team di sviluppo dovrà rimboccarsi le maniche fin sopra la spalla.

Può un marchio coinvolto in titoli della portata di Ape Escape, The Legend of Dragoon, ICO, Bloodborne e Demon's Souls veder sparire il proprio nome? "Assolutamente no", direte voi. "E invece sì", ha risposto Sony, che nel 2021 ha di fatto sancito la chiusura del suo Japan Studio.

6. LucasArts

The Secret of Monkey Island sviluppato da LucasArts non ha di certo bisogno di presentazioni

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, LucasArts indicava la via da seguire sul pianeta delle avventure grafiche, sfoderando a ripetizione gioielli dalle caratteristiche eccelse.

Sebbene Lucas sia sinonimo di Star Wars, la società, in origine LucasFilm Games (marchio oggi risorto), non sfruttò il franchise della celebre saga di fantascienza almeno fino agli anni '90, per concentrarsi su titoli come Labirynth, Maniac Mansion e soprattutto The Secret of Monkey Island.

Capostipite, quest'ultimo, di una serie leggendaria, divenuta ben presto un classico, imitata e per certi versi ancora mai eguagliata del tutto in termini di fascino. Dopo un decennio scintillante in cui videro la luce, tra gli altri, gioconi come Grim Fandango e Full Throttle, la software house finì per concentrarsi quasi esclusivamente su Star Wars appiattendo la qualità dei suoi prodotti.

Oltre alle grane di carattere economico, nel 2012 fecero la loro comparsa anche le truppe imperiali sotto forma di marchio Disney che fagocitarono LucasArts e LucasFilm, incapaci di resistere alla Forza.

Dei quattrini.