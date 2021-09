Deathloop per PC: Bethesda suggerisce un fix "fai da te" per i problemi di stuttering

In attesa di una nuova patch per Deathloop che possa migliorare le performance della versione PC, stando alle segnalazioni degli utenti Bethesda sta suggerendo un fix "fai da te" per limitare i problemi di stuttering.

Giusto poche ore fa, Arkane ha pubblicato una nuova patch, che tuttavia non ha risolto le magagne relative alla performance. Nel frattempo alcuni utenti si sono messi in contatto con il supporto Bethesda (come suggerito dagli stessi sviluppatori su Steam) per quanto meno limitare i problemi di stuttering.

La soluzione proposta è interessante, una specie di fix "fai da te" in attesa di un ulteriore update, che attiva la modalità "beta" di Deathloop.

Nello specifico bisogna cliccare con il tasto destro sull'icona del gioco nella libreria di Steam e selezionare "Proprietà". Da qui scegliere la voce "Betas" e inserire il codice "juliannashotme" (senza virgolette). Quando agli utenti verrà chiesto quale beta scegliere bisognerà selezionare "public_beta". A questo punto dovrebbe iniziare il download dei file necessari per giocare in modalità beta pubblica, con il nome del gioco che cambierà in "Deathloop [public_beta]" nella libreria di Steam.

Deathloop, una piccola discussione con Julianna

Stando ai commenti nei forum della piattaforma Valve, effettivamente il fix funziona, seppur sembrerebbe non risolvere del tutto il problema. Per quello per forza di cose bisognerà attendere la prossima patch. In ogni caso se volete provare anche voi questa soluzione, ricordatevi di rimuovere le opzioni beta una volta che sarà disponibile il prossimo update.

Nel frattempo se siete alle prime fasi della vostra avventura sulla folle isola di Blackreef, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida di Deathloop con alcuni consigli utili per avere la meglio sul loop temporale.