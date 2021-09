Offerte Amazon: Adattatore Lemorele USB-C 3.1 per SSD M.2 NVMe, al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di accedere a un adattatore Lemorele USB-C 3.1 per SSD M.2 NVMe. Il device propone un piccolo sconto da 5.17€, andando così al prezzo più basso apparso sulla piattaforma e-commerce da mesi.

L'adattatore Lemorele USB-C 3.1 per SSD M.2 NVMe include un cavo da 25 cm. Inoltre, supporta due protocolli M.2 NVMe e supporta dimensioni 22x30 / 22x42 / 22x60 / 22x80. La velocità di trasmissione massima è 10 Gbps e supporta fino a 2 TB di capacità. Il device è in lega di alluminio di alta qualità. Inoltre, supporta la tecnologia S.M.A.R.T e TRIM per migliorare l'efficienza di lettura e scrittura degli SSD NVMe e identificare automaticamente gli errori per garantire la sicurezza dei dati dei file.

