Sword Art Online: il cosplay di Sinon di kri_cos nella versione dea Solus

Uno degli aspetti più amati di Sword Art Online, la celebre serie anime basata sulle light novel di Reki Kawahara è senza dubbio il suo carismatico cast, dal protagonista Kirito fino ad arrivare ai numerosi comprimari che lo accompagnano nelle sue avventure virtuali. La cosplayer giapponese kris_cos in particolare è una grande fan di Asada Shino e lo dimostra ancora una volta propendo un cosplay di Sinon nella sua versione dea Solus.

Asada Shino, alias Sinon, è apparsa per la prima volta nella seconda stagione dell'anime, assumendo il ruolo di co-protagonista nell'arco narrativo di Gun Gale Online. In seguito è diventata una presenza fissa nella serie, dando man forte a Kirito e Asuna anche in Alfheim Online e nel progetto Alicization. La versione di Sinon proposta dal cosplay di kri_cos è quella di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, dove Shino grazie a un "super account" veste i panni della dea del sole Solus.

Che ne pensate, vi è piaciuto il cosplay di Sinon da Sword Art Online: Alicization - War of Underworld realizzato da kri_cos? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in tema, vi consigliamo il cosplay di Asuna da Sword Art Online di Oichi in versione Titania e ovviamente anche il cosplay di Sinon sempre da kri_cos in versione Alfheim Online.

Cambiando completamente genere, vi consigliamo il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Remake realizzato da kseniya_kanda che ci offre da bere e il cosplay di Jolyne firmato alco.loli da Le Bizzarre Avventure di Jojo - Stone Ocean.