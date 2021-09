Castlevania: Grimoire of Souls, la recensione

Il fatto che stiate leggendo la recensione di Castlevania: Grimoire of Souls rappresenta per molti versi un'anomalia. Il mobile game Konami, disponibile in soft launch nel 2019, era infatti stato accantonato e rimosso dai negozi, non si sa bene per quale motivo, salvo poi risorgere dalle proprie ceneri e diventare un'esclusiva per la piattaforma Apple Arcade.

Parliamo insomma di un evento più unico che raro nel panorama mobile e videoludico in generale, che ci concede la ghiotta occasione di provare un vero e proprio sequel degli episodi classici di Castlevania in formato premium, privo di microtransazioni, esclusivamente in single player (la modalità cooperativa è stata rimossa) e dotato dell'importantissimo supporto per i controller.