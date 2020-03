Castlevania: Symphony of the Night, la recensione

La recensione di Castlevania: Symphony of the Night arriva a breve distanza dal debutto della terza stagione dell'anime di Castlevania su Netflix, a sottolineare come la gradita operazione nostalgia effettuata da Konami rientri nell'ambito di una strategia precisa.



Risvolti commerciali a parte, è ovviamente un grande piacere poter mettere le mani su di un classico del genere utilizzando un dispositivo iOS e Android, a maggior ragione grazie a un prezzo molto accessibile (appena 3,49 euro) e, non ultimo, al supporto per i controller Bluetooth, che sopperisce ad alcune mancanze abbastanza evidenti dei comandi touch implementati per l'occasione.

Esiste infatti una distinzione qualitativa piuttosto netta tra la fruizione del gioco in mobilità, ricorrendo appunto al touch screen, e l'uso dello stesso in un contesto casalingo, magari posizionando un iPad su di un piano d'appoggio e utilizzando un controller per Xbox One per pilotare Alucard, il guerriero sovrannaturale protagonista dell'avventura.



I comandi touch sono, diciamo, di "vecchia generazione": d-pad virtuale fisso e non riposizionabile, pulsanti abbastanza piccoli e ravvicinati nella parte destra dello schermo, il tutto senza alcuna opzione per personalizzare il layout. Il risultato inevitabile è la mancanza della precisione necessaria in diverse fasi, in particolari i combattimenti che richiedono l'esecuzione di colpi a mezz'aria, e dunque la concreta possibilità di incappare in frustranti game over ingiustificati. Diametralmente opposto il discorso qualora si ricorra a un controller: anche in tal caso non ci sono opzioni, ma si gioca in maniera pressoché perfetta. Un elemento da tenere in debita considerazione prima dell'acquisto.