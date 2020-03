Shadow Arena, il provato

La versione beta, disponibile su Steam fino all'8 marzo, consente di scegliere tra nove personaggi giocabili, legati ad altrettante classi. C'è un po' di tutto: picchiatori, maghi, arcieri e assassini, ma come vedremo poi, tanta varietà è completamente inutile. Il gioco in sé è davvero semplice da spiegare: proiettati in una certa zona della mappa bisogna ammazzare nemici generici, dei demoni reperibili un po' ovunque, per raccogliere equipaggiamento... bisogna ucciderne davvero tanti, forse troppi, visto che l'azione diventa presto assai ripetitiva. Essendo il bottino casuale non ha molto senso andare a cercare dei nemici specifici, almeno non nelle prime fasi di gioco, anche perché farsi trovare senza equipaggiamento dagli altri giocatori significa morte certa. Svolte quelle che possiamo definire le pratiche burocratiche, bisogna combattere con gli altri esseri umani cercando di uscire vittoriosi da ogni tenzone. Come genere vuole, il tempo viene scandito dal chiudersi di un cerchio d'ombra che riduce l'area giocabile, fino a lasciare sgombro solo un fazzoletto di terra.

Shadow Arena , che nasce come una modalità di Black Desert Online , diventata poi autonoma, è un battle royale con combattimenti all'arma bianca in cui personaggi presi dall'universo del già citato MMORPG se le danno di santa ragione per decidere chi sarà l'ultimo a rimanere in vita. In totale una partita può essere giocata tra un massimo di quaranta giocatori, anche se vi confessiamo che attualmente abbiamo faticato a trovare un server pieno.

Gameplay squilibrato

In termini di equilibri di gioco Shadow Arena è un gioco problematico, a essere buoni. A partire dalla classi, viene favorito un certo tipo di approccio, con alcuni degli eroi selezionabili che sono quasi completamente inutili, mentre altri sono super potenti. Per inciso, è possibile impostare un tasto per realizzare delle combo automatiche che stordiscono chi viene colpito e che possono durare anche per l'intera barra dell'energia. Soprattutto quando non si è ancora capito al 100% il sistema di gioco, si fatica enormemente a trovare contromosse adeguate allo spam di attacchi degli avversari. Quando lo si è capito, si inizia a spammare a nostra volta cercando di essere i primi a colpire e a stordire, perché tanto è l'unica tattica che paga sulla lunga distanza.

Approcci come quello stealth o un più ragionato utilizzo della abilità dei singoli personaggi sono semplicemente degli extra. Probabilmente nascondono chissà quale segreto, ma per come si gioca adesso sui server ogni finezza viene punita senza pietà da gente che sa che l'unico modo per vincere è stordire a ripetizione.



Altro problema non da poco riguarda alcune meccaniche relative al bottino, che sulla carta possono anche funzionare, ma che alla lunga stanno portando a situazioni che definire frustranti è un eufemismo. Per inciso, Shadow Arena consente di conservare alcuni oggetti tra i match. Ottimo, penserete: se ho trovato un oggetto molto raro è giusto che possa tenerlo. Se non fosse un gioco online o se la parte PvP fosse secondaria potrebbe anche andare, ma visto che sostanzialmente si gioca soltanto per combattere contro gli altri giocatori, la conservazione degli oggetti rende alcune partite davvero tragiche per i novizi: chi è già ben equipaggiato non deve mettersi a eliminare pacchi di nemici per trovare oggetti utili e può andare subito a caccia degli altri giocatori, che di loro passano i primi minuti di gioco ad ammazzare nemici generici per ottenere il minimo sindacale di equipaggiamento utile, equipaggiamento che comunque difficilmente raggiungerà il livello di chi ha conservato gli oggetti migliori trovati in più partite.

Da ciò ne deriva che i primi match sono un vero e proprio supplizio e che è quasi impossibile non diciamo vincere, ma proprio fare un risultato decente. Teoricamente il matchmaking dovrebbe riempire i server di giocatori di livello simile, ma siccome attualmente gli stessi sono mezzi vuoti, ci vengono buttati dentro giocatori di ogni livello. Considerando che Shadow Arena è online da pochi giorni, non osiamo immaginare come potrebbe diventare la situazione tra qualche mese o addirittura anno.