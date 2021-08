Sword Art Online: un cosplay di Asuna di Oichi in versione Titania

Sword Art Online è senza dubbio una delle opere di maggior successo tra i cosplayer, grazie a un cast di personaggi pieno di carisma, tra cui spicca ovviamente Asuna Yuuki. Tra le varie rappresentazioni, in particolare ci ha colpito il cosplay di Asuna firmato dalla nota cosplayer Oichi nella versione Titania.

Durante la seconda stagione dell'anime di Sword Art Online, Asuna si trova suo malgrado intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate del mondo virtuale di Alfheim Online, in attesa di essere liberata dal protagonista Kirito.

Oichi ha deciso di riproporre proprio questa versione del personaggio, caratterizzato da un elegante, tanto quanto sexy, vestito in seta bianca e un vistoso fiocco rosso. Il risultato è ottimo, del resto la cosplayer ci ha abituato bene in passato, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto.

