Fortnite: l'aggiornamento 17.40 introduce la modalità Impostori ispirata ad Among Us

Con l'aggiornamento 17.40 oggi Epic Games ha introdotto oggi la nuova modalità Impostori per Fortnite Battaglia Reale, una nuova attività PvP che ricorda inevitabilmente Among Us.

In questa modalità i giocatori assumeranno il ruolo di Agenti o Impostori di stanza al Ponte. I primi avranno il compito di completare tutti gli incarichi assegnati, come calibrare i lama o consegnare rapporti sulla Tempesta. Gli Impostori invece dovranno nascondersi tra le loro fila e sabotare qualunque cosa ed eliminare chiunque si trovi sul loro cammino. Gli Agenti avranno l'opportunità di segnalare qualsiasi comportamento sospetto e votare per espellere un possibile Impostore. E se tutto ciò vi ricorda tantissimo Among Us, beh non siete i soli.

Impostori è disponibile sia come partita pubblica sia per gruppi privati dai quattro ai dieci giocatori. Va da sé che il modo migliore per giocare a questa modalità è con la chat vocale, magari radunando amici di vecchia data. Probabilmente ve ne direte di cotte e di crude, ma il divertimento è assicurato.

L'aggiornamento 17.40 inoltre sostituisce tutte le Pistole Epic+, i Fucili d'assalto Epic+ e tutti i Fucili di precisione bolt-action con le rispettive varianti furtive: Pistole silenziate, Fucili d'assalto silenziati e Fucili di precisione silenziati. Inoltre i giocatori potranno mettere le mani sul Fucile a impulso a raffica, un Fucile a impulso che spara raffiche da due colpi se usato col mirino e dotato di un caricatore di dimensioni superiori. Infine sono stati risolti alcuni bug. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Fortnite.