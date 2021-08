Ubisoft Singapore sotto indagine per discriminazioni e molestie

Ubisoft Singapore, lo studio dietro al più volte rimandato Skull & Bones è attualmente sotto inchiesta da parte del Tafep per possibili casi di molestie e discriminazioni.

Stando a quanto riporta il The Straits Times, il The Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment (Tafep) ha ricevuto delle testimonianze anonime dallo staff dello studio, che denunciano molestie sessuali e cattiva condotta sul posto di lavoro.

Ubisoft

Una parte delle testimonianze dà inoltre credito al report di Kotaku pubblicato il mese corso, che tra l'altro segnalava anche casi di discriminazioni razziali, salari inadeguati e persino atti di bullismo da parte dei manager.

Se l'indagine del Tafep dovesse confermare la veridicità dei report, allo studio verrebbe imposto il divieto di creare o rinnovare permessi di lavoro per lo staff straniero fino a due anni. Nei casi più gravi i diretti responsabili di bullismo e molestie potrebbero subire pesanti sanzioni, la detenzione e persino la fustigazione (a Singapore è una forma di punizione corporale totalmente legale).

L'indagine del Tafep arriva a poche settimane dalle proteste di migliaia di sviluppatori ed ex-sviluppatori Ubisoft, che accusano la compagnia di non aver fatto ancora abbastanza per debellare le discriminazioni e le molestie.