Xbox Game Pass: i giochi gratis della seconda metà di agosto 2021

Agosto non è forse il mese più denso di uscite videoludiche, ma non per questo Xbox Game Pass rimane a secco di giochi. Tramite il sito ufficiale, Microsoft ha indicato i giochi disponibili nella seconda metà di agosto 2021.

Prima di tutto, ricordiamo che a partire da oggi - 17 agosto 2021 - Humankind è disponibile nella versione PC di Xbox Game Pass. Si tratta di uno strategico 4X che abbiamo particolarmente apprezzato e di cui potete leggere la recensione qui.

Humankind: una delle mappe di gioco

Sempre nella giornata odierna, saranno aggiunti i seguenti giochi in formato Cloud per l'abbonamento EA Play (incluso in Xbox Game Pass Ultimate):



Inoltre, sono stati indicati i giochi in arrivo nei prossimi giorni su Xbox Game Pass; ecco i titoli della seconda metà di agosto 2021:



Infine, è stato svelato che sono stati aggiunti i comandi touch a 10 nuovi giochi disponibili su Cloud per Xbox Game Pass Ultimate:



