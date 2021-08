Pokémon Presents: l'evento del 18 agosto sarà il più lungo di sempre

Domani, 18 agosto 2021, andrà in onda il nuovo Pokémon Presents, una diretta dedicata alle ultime novità videoludiche del mondo Pokémon. Ci sarà per certo spazio per Pokémon Diamente Lucente e Perla Splendente, oltre che per Leggende Pokémon: Arceus. Sappiamo che andrà in onda alle 15:00, ora italiana, e durerà circa 28 minuti. È poco? In realtà no, in quanto è l'evento più lungo di sempre.

Dovete infatti sapere che i Pokémon Presents passati sono sempre stati molto più brevi. Ecco i dettagli:



17 giugno 2020 - 11 minuti

24 giugno 2020 - 11 minuti

26 febbraio 2021 - 20 minuti

Pokémon Presents: 18 agosto 2021

A questo elenco possiamo anche sommare la "versione precedente" del Pokémon Presents, ovvero i "Pokémon Direct". Anche in questo caso, nessuno ha raggiunto i 28 minuti:



8 gennaio 2013 - 11 minuti

4 settembre 2013 - 19 minuti

26 febbraio 2016 - 6 minuti

6 giugno 2017 - 8 minuti

27 febbraio 2019 - 7 minuti

5 giugno 2019 - 17 minuti

9 gennaio 2020 - 21 minuti

Per quanto riguarda il Pokémon Presents di domani, The Pokémon Company promette "eccitanti nuove informazioni" sui giochi menzionati "e altro". Per ora non sappiamo a cosa faccia riferimento, anche se è possibile che uno dei giochi ai quali sarà dedicato spazio sarà Pokémon Unite. Un minutaggio così elevato è di certo un positivo indicatore dello stato di salute dei giochi coinvolti: speriamo che il tempo venga equamente diviso per tutti i titoli attesi.

Vi segnaliamo infine che Dialga e Palkia avranno nuove forme in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente per un rumor.