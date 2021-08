Dark Souls: fan ricrea il Borgo dei Non Morti con l'Unreal Engine 4

Dark Souls è uno di quei rari titoli che dopo dieci anni continua ad affascinare milioni di appassionati. Ne è un esempio EsinReborn che ha deciso di ricreare l'iconico Borgo dei Non Morti con l'ausilio dell'Unreal Engine 4.

Come potete notare dal filmato qui sotto, EsinReborn non si è limitato semplicemente a ricreare l'intera area sfruttando un motore differente ma ricreato anche alcuni degli elementi di gameplay del titolo FromSoftare. Non mancano infatti i nemici, inclusa la viverna rossa che ha colto alla sprovvista milioni di temerari avventurieri, il sistema di combattimento all'arma bianca e il lock-on. Sono presenti addirittura oggetti distruttibili e una basilare interfaccia di gioco.

Insomma, chiaramente non siamo di fronte a un remake come quello di Demon's Souls di Bluepoint (e ci mancherebbe), ma si nota benissimo la cura e l'impegno messi da EsinReborn nel ricreare una delle aree più iconiche della serie Dark Souls. Sfortunatamente, l'autore ha dichiarato di non aver intenzione di condividere pubblicamente i frutti del suo duro lavoro.

