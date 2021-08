Metal Gear Solid 2, trailer dell'E3 2000 ricreato con l'IA: un assaggio di remaster

Il trailer dell'E3 2000 di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty è stato ricreato da Digital Foundry utilizzando un upscaling basato sull'IA e fornendoci così un assaggio di quella che potrebbe essere una remaster next-gen del gioco diretto da Hideo Kojima.

Sono ormai mesi che si parla di un remake o un reboot di Metal Gear Solid, e lo stesso Kojima si è espresso poche ore fa sull'uso di programmi che utilizzano l'intelligenza artificiale per l'upscaling degli asset, una tecnica che in futuro potrebbe consentire automatismi tali da rendere superfluo l'intervento degli autori.

Ancora all'oscuro di queste parole, Digital Foundry ha utilizzato l'ormai celebre software Topaz Video Enhance AI per ricreare appunto il trailer di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty mostrato durante l'E3 2000, con risultati davvero interessanti.

Partendo da un video caratterizzato da una risoluzione di appena 480i, il software in questione è riuscito a portare le sequenze a 4K e 60 fps in maniera convincente e senza particolari interventi al di là dell'uso di un paio di preset studiati apposta per le fonti interlacciate.

Naturalmente parliamo di tecniche che gli sviluppatori di videogame esperti nella realizzazione di remaster già conoscono e utilizzano da tempo, e che consentono di ottenere ottimi risultati in poco tempo e con poco lavoro, in particolare nell'adattamento delle sequenze di intermezzo.

È un discorso del tutto simile a quello che ruota attorno al DLSS e alla Super Resolution, entrambe tecniche che utilizzano l'intelligenza artificiale al fine di aumentare la risoluzione delle immagini senza però perdere qualità, consentendo dunque di effettuare un rendering più agevole e aumentare frame rate ed effettistica.