Mario Kart 8: Deluxe in cima alla classifica dei più venduti in UK, crolla F1 2021

Mario Kart 8 Deluxe è veramente infinito, ed è tornato in vetta alla classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito per la settimana appena conclusa, approfittando del notevole calo di vendite subito da F1 2021.

Ovviamente parliamo sempre del mercato retail, incentrato sui giochi in scatola, dunque ormai un settore che è indicativo solo parzialmente del mercato videoludico attuale, considerando come gran parte di questo sia ormai in digitale, ma le tendenze sono interessanti.

F1 2021 era risultato il più venduto durante la settimana precedente, ma l'evidente calo di vendite l'ha portato nella settimana appena conclusa alla sesta posizione. Il resto della top ten, almeno nella parte alta, è composto da titoli già presenti da tempo in classifica, con il solito GTA 5 in seconda posizione, Minecraft in versione Nintendo Switch, Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game e Animal Crossing: New Horizons.

Sotto F1 2021 troviamo invece Assassin's Creed Valhalla e poi la new entry della settimana appena conclusa, ovvero Hades, il celebre roguelike di Supergiant. Si tratta di un gioco che viene percepito generalmente come titolo in digitale, dove probabilmente ha registrato la maggior parte delle proprie vendite, ma è stato distribuito anche attraverso retail.

C'è da notare peraltro come le vendite della versione in scatola, pubblicata da Private Division, siano praticamente tutte su PlayStation, che detiene il 93% delle vendite in retail, con solo il 7% su Xbox. Questo si spiega in gran parte con la presenza del gioco su Xbox Game Pass, che comunque convoglia le vendite esclusivamente sulla versione in digitale.

A chiudere la top ten britannica troviamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in nona posizione e Ratchet & Clank: Rift Apart che rientra in classifica in decima posizione.