The Witcher: Nightmare of the Wolf, la recensione del film animato di Netflix con protagonista Vesemir

Se volete quindi conoscere qualcosa di più su questo film animato e scoprire perché vale la pena vederlo, date una letta a questa recensione di The Witcher: Nightmare of the Wolf . E state tranquilli che eviteremo qualsivoglia spoiler.

Non possiamo nascondere di esserci approcciati a questo lungometraggio in stile anime con molta diffidenza: lanciare sul mercato un puro e semplice riempitivo, un filler per intenderci, sfruttando il brand e approfittando della fame di contenuti che affligge costantemente gli utilizzatori delle piattaforme di streaming, sarebbe stato così semplice da risultare quasi inevitabile.

Come fosse una sorta di antipasto alla portata principale rappresentata dalla seconda stagione di The Witcher, Netflix ha pensato bene di rallegrare la calura estiva di questo devastante agosto con il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf , una via di mezzo tra un prequel e uno spin-off sia della serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt, che della saga videoludica realizzata dai ragazzi di CD Projekt. E, aggiungiamo nel mezzo, anche dell'epopea letteraria scritta da Andrzej Sapkowski.

La trama: connessa ma anche separata da The Witcher

Vesemir intento a scrutare un demone volante in The Witcher: Nightmare of the Wolf

Come detto in apertura di recensione, The Witcher: Nightmare of the Wolf rappresenta una piacevole eccezione rispetto alla presenza della saga sulla piattaforma Netflix. Si tratta infatti di un film della durata di 81 minuti, animato dallo Studio Mir, una società sudcoreana specializzata ovviamente nell'animazione che, negli ultimi anni, ha collaborato con successo proprio con l'imponente canale streaming. La serie di Voltron: Legendary Defender, ma soprattutto DOTA: Dragon's Blood con cui questo Nightmare of the Wolf condivide una parte dello stile grafico, sono 2 dei lavori più recenti prodotti proprio per Netflix, ma lo Studio Mir ha già nel suo curriculum alcuni lungometraggi, realizzati soprattutto per conto di Warner Bros come Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge o Batman: Soul of the Dragon.

In tutti i casi si tratta di produzioni dal budget ridotto, che non hanno mai raggiunto il livello di cult, ma sono state ben accolte dai fan dei vari franchise coinvolti ad evidenziare la capacità di questo team di animazione di studiare e approfondire le peculiarità dei marchi, di farsi una cultura insomma, prima di lanciarsi nella produzione di storie inedite.

Simile è quanto avvenuto con The Witcher: Nightmare of the Wolf che vede la supervisione della showrunner della serie con protagonista Henry Cavill, Lauren Schmidt Hissrich, ormai una sorta di araldo vivente della saga dello strigo, per portare sullo schermo una storia inedita che si posiziona diversi decenni prima rispetto a quanto raccontato nei libri di Sapkowski, nella serie Netflix e nei videogiochi CD Projekt, per focalizzarsi sulla vita del giovane Vesemir, tra i più noti Witcher di sempre, nonché mentore e addestratore di Geralt.

Chiaramente non vogliamo spoilerare alcunché della storia a cui potremo assistere nella scarsa ora e mezza di durata del lungometraggio, ma vi garantiamo che abbiamo particolarmente apprezzato come lo Studio Mir e la Hissrich si siano approcciati ad alcuni dei tropi più noti di The Witcher mostrando elementi che nei libri erano spesso solo accennati come la prova delle erbe, l'interazione degli strighi con i bambini da addestrare, la struttura e la gestione di Kaer Morhen, la roccaforte dei cacciatori di mostri e l'epoca d'oro vissuta proprio dagli strighi.

Più in generale tutto quel rapporto tra preda e predatore, tra strigo e demonio, pronto a ribaltarsi con costanza, è particolarmente ben delineato con una serie di risvolti di trama che determinano alcuni dei colpi di scena della narrativa e che ben fungono da sfondo a quel rapporto anomalo che i Witcher hanno con il mondo fantasy medievale che abitano e che Sapkowki aveva ben descritto nella sua epopea letteraria.

Vesemir osserva una moneta raccolta da un bottino in Nightmare of the Wolf

Per gran parte di Nightmare of the Wolf si intuisce con forza come i cacciatori di mostri siano a malapena tollerati dal popolo, una sorta di male necessario per poter vivere delle vite più tranquille; un diverso che può essere accettato e riconosciuto solo nel momento in cui ci può tornare utile, ma che si muove sempre all'interno di un equilibrio molto instabile che può trasformarsi in un attimo in una caccia allo strigo nel momento in cui i veri mostri cominciano a scarseggiare.

C'è quindi una notevole dose di rispetto nei confronti del materiale di partenza all'interno di questo lungometraggio animato e questo fattore chiaramente rappresenta un punto a favore di una storia che oltre a rappresentare un prequel può a tutti gli effetti, venire considerata uno spin-off visto il suo focus su personaggi inediti o poco noti della saga con praticamente l'unica eccezione di Vesemir. Questi viene ben delineato nella sua figura di Witcher arrogante e spaccone, estremamente conscio della sua competenza in combattimento, ma ancora poco esperto nei confronti delle dinamiche politiche e dei giochi di potere di un modo in profondo cambiamento.

Assolutamente geniale quindi l'uscita di questo Nightmare of the Wolf quasi a metà strada tra le 2 stagioni della serie Netflix di The Witcher visto che proprio la seconda, in arrivo il 17 dicembre, dovrebbe dare ampio spazio a un Vesemir ormai invecchiato e in procinto di affrontare gli ultimi giorni della sua carriera di cacciatore di mostri mentre è in procinto di lasciare il testimone a Geralt, a sua volta pronto a divenire il mentore addestratore di Ciri.

Tetra usa la magia del fuoco per illuminare un cunicolo in Nightmare of the Wolf

Volendo entrare nel giudizio spicciolo della narrativa, gli 81 minuti di questo lungometraggio animato scorrono via abbastanza rapidi e fluidi con 2 sole eccezioni che non ci hanno convinto fino in fondo. Il primo atto, complice la necessità di introdurre e spiegare i personaggi coinvolti nella storia, scorre forse troppo lentamente o comunque spezzettato in una serie di scene che possono distrarre lo spettatore per la quantità eccessiva di nozioni descritte e mostrate su schermo. È chiaro fin dall'inizio come Nightmare of the Wolf sia soprattutto rivolto a chi già conosce qualcosa della saga di The Witcher, magari ha visto tutto o parte della serie con Henry Cavill, e facciamo fatica a immaginare che questo lungometraggio possa rappresentare il punto di ingresso di un neofita; ciononostante la prima parte è fin troppo ampollosa e spezzettata per risultare completamente gradevole anche ai fan della saga.

In completo contraltare, ma forse in qualche modo interconnesso per questioni di budget e lunghezza a quanto appena detto, alcune delle scene finali che ci accompagnano verso l'epilogo risultano invece frettolose o comunque non spiegate con sufficiente approfondimento. Un paio di sotto trame e soprattutto le motivazioni alla base delle decisioni di alcuni comprimari, scivolano via troppo rapidamente risultando affrontate con superficialità. Badate bene, non stiamo dicendo che questo le renda poco credibili o non giustificate dalla storia, semplicemente ci avrebbe fatto piacere capire meglio le reali intenzioni di alcuni personaggi e le loro interazioni con le figure chiave della storia di Nightmare of the Wolf.