DOTA: Dragon's Blood su Netflix, disponibile in streaming da oggi

DOTA: Dragon's Blood è disponibile a partire da oggi in streaming su Netflix: si tratta della nuova serie animata basata sul franchise strategico competitivo di Valve.

A qualche settimana dal trailer di presentazione, DOTA: Dragon's Blood fa dunque il proprio debutto ufficiale, con una prima stagione composta da otto episodi da circa 25 minuti.

"In questo fantasy epico tratto dal gioco online, un Cavaliere del Drago tormentato ma coraggioso deve usare il potere che è in lui per fermare un pericoloso demone", si legge nella sinossi ufficiale della serie.

Realizzato da Studio MIR, il team coreano autore di Voltron: Legendary Defender e The Legend of Korra, l'anime di DOTA porta sullo schermo il ricco e affascinante lore di Dota 2, che ha finora conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

DOTA: Dragon's Blood è solo l'ultimo di una serie di anime prodotti da Netflix e ispirati al mondo dei videogame, vedi ad esempio Castlevania e Dragon's Dogma.