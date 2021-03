Dota: Dragon's Blood, la serie Netflix ha un nuovo trailer di presentazione

Dota: Dragon's Blood, la nuova serie animata da parte di Netflix, si mostra in queste ore con un nuovo trailer di presentazione ufficiale che potete vedere qui sopra ed effettua una breve panoramica narrativa sull'ambientazione, la storia e i personaggi della serie.

La celebre serie videoludica Valve diventa dunque un anime con questa nuova iniziativa in collaborazione con Netflix, che godrà peraltro anche del doppiaggio italiano dalle nostre parti, in modo da poterla vedere anche completamente adattata e localizzata.

Nel trailer possiamo vedere qualcosa della storia che verrà messa in scena con la serie Dota: Dragon's Blood, che riprende vari elementi dall'ormai consolidata mitologia del mondo di DoTA 2. Lo studio responsabile della produzione è Studio MIR, ovvero gli animatori coreani che si sono occupati in precedenza anche di The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender e del prossimo The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Lo showrunner e produttore esecutivo incaricato è invece Edward Miller (X-Men: First Class, Thor e Black Sails), affiancato da Ryu Ki Hyun. Sono previsti otto episodi per la prima stagione, con la storia che si incentrerà su Davion, un Dragon Knight il cui incontro con la Principessa Mirana lo catapulterà in una serie di eventi molto più grandi di lui, dai risvolti inimmaginabili.

In base al programma dei nuovi film e serie TV in arrivo a marzo 2021, sappiamo che la prima stagione di Dota: Dragon's Blood sarà visibile in Italia a partire dal 25 marzo 2021, dunque l'appuntamento è per tale giorno.