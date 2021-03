Yakuza: Like a Dragon per PS5: pubblicato il trailer di lancio

Sega ha pubblicato il trailer di lancio della versione PS5 di Yakuza: Like a Dragon, per ricordarci della sua disponibilità. Finalmente anche gli utenti della nuova console di Sony potranno godersi il nuovo Yakuza in un'edizione proprietaria. Peccato solo per l'incompatibilità dei salvataggi della versione PS4.

Per il resto il port sembra essere molto riuscito e i fan degli altri capitoli si troveranno sicuramente a casa anche con questo, nonostante le moltissime novità.

Prima di lasciarvi vi rimandiamo alla recensione della versione PS5 di Yakuza: Like a Dragon per avere maggiori ragguagli. Tommaso Pugliese ha commentato il gioco dicendo:

La versione PS5 di Yakuza: Like a Dragon consegna anche agli utenti Sony un'esperienza tecnicamente irreprensibile, grazie all'ottima modalità grafica a 1440p e 60 fps, nonché a caricamenti davvero istantanei. È un peccato che questa edizione next-gen non sia compatibile con i salvataggi effettuati su PS4, vista anche la possibilità di effettuare l'upgrade gratuito: considerata la lunghezza e la corposità dell'esperienza, ricominciarla da capo potrebbe non essere nelle vostre corde, ma magari avete apprezzato così tanto il nuovo approccio in stile jRPG da voler sperimentare nuovi mestieri e possibilità. Nessun problema invece per chi comincia da capo: preferivamo il sistema di combattimento action, ma la narrazione, le ambientazioni e i protagonisti di Like a Dragon non potranno lasciarvi indifferenti.