Yakuza: Like a Dragon, la recensione per PS5

Si tratta inoltre del primo capitolo di Yakuza parlato non solo in giapponese ma anche in inglese (con tanto di labiale sincronizzato) e sottotitolato in italiano : un elemento da non sottovalutare per chi aveva sempre voluto avvicinarsi al franchise ma è stato frenato dalla barriera linguistica. Ecco, ora non ci sono più scuse: Like a Dragon rappresenta un nuovo inizio anche per voi.

La recensione di Yakuza: Like a Dragon per PS5 ci ha consentito di tornare negli affascinanti scenari dell'ultimo episodio della serie SEGA , che come saprete ha tagliato i ponti con il passato sotto svariati punti di vista: sono stati introdotti un nuovo protagonista, una nuova ambientazione principale e un sistema di combattimento a turni in stile jRPG che rimpiazza lo storico (e ancora validissimo!) approccio action brawler.

È dunque davvero un peccato che, pur offrendo un upgrade gratuito per i possessori del gioco su PlayStation 4, Yakuza: Like a Dragon per PS5 non riconosca i vecchi salvataggi e costringa dunque a ricominciare la lunghissima campagna da capo. Non è un problema per chi acquista il gioco adesso, ma chi magari l'ha interrotto a metà per poterlo completare sulla nuova console avrà una brutta sorpresa.

Certo, è un peccato che la maggiore fluidità non possa essere messa al servizio di un sistema di combattimento action, basato anche su timing e precisione, come quello degli episodi precedenti della serie, ma si tratta di una considerazione prettamente personale. Davvero istantanei i caricamenti : il velocissimo SSD NVMe della console Sony fa la differenza rispetto al disco meccanico di PS4, non ci sono dubbi.

Bastano davvero pochi minuti per capire come la seconda opzione risulti sostanzialmente superiore alla prima: visitare la Yokohama virtuale del titolo sviluppato dal Ryu Ga Gotoku Studio è molto più piacevole laddove si possa godere dei 60 fotogrammi , e le rinunce in termini di dettaglio appaiono sinceramente trascurabili, a occhio nudo.

Cominciamo subito dagli aspetti più rilevanti della versione PlayStation 5 di Yakuza: Like a Dragon , che rispetto all'edizione PS4 può vantare alcuni importanti miglioramenti tecnici. Sono infatti presenti due modalità grafiche che permettono, in qualsiasi momento, di far girare il gioco a 4K reali e 30 fps oppure a 1440p e 60 fps .

Storia

Yakuza: Like a Dragon, il nuovo protagonista Ichiban Kasuga.

Ichiban Kasuga è il protagonista di Yakuza: Like a Dragon. Cresciuto in una soapland di Kamurocho e finito ben presto in brutti giri, viene letteralmente salvato dal patriarca della famiglia Arakawa, che il ragazzo vede come un padre ma che un giorno gli chiede di sacrificarsi per il bene del clan, assumendosi la responsabilità di un omicidio che non ha commesso.

Ichiban accetta di buon grado, ma quando esce di prigione, diciotto anni dopo, si trova ad affrontare una situazione inaspettata: il Clan Tojo è stato spazzato via, la temutissima Alleanza Omi ha preso il controllo della città e il suo ex capo si è adeguato alla situazione, tradendo i propri ideali e il sacrificio stesso compiuto dal suo devoto sottoposto. Quando Ichiban chiede spiegazioni, Arakawa addirittura gli spara.

Yakuza: Like a Dragon, Masumi Arakawa è l'ex patriarca di Ichiban.

Risvegliatosi in quel di Isezaki Ichijo, a Yokohama, l'uomo scopre che qualcuno ha curato le sue ferite, salvandogli la vita: si tratta di Yu Nanba, un senzatetto ex infermiere che lo accoglie nel proprio rifugio. È l'inizio di una nuova vita per Ichiban, che prova a lasciarsi il passato alle spalle e a costruirsi un futuro nella nuova città, insieme a Nanba ma anche all'ex poliziotto Koichi Adachi e alla barista Saeko Mukuoda.

Quello che Ichiban ancora non sa è che c'è un motivo se è stato portato a Yokohama, e la banconota falsa che qualcuno gli ha messo in tasca racconta una parte della storia. Determinato a capire cosa c'entri Arakawa con tutto questo e cosa sia davvero successo al suo vecchio clan, il protagonista di Yakuza: Like a Dragon non smetterà di lottare.