Aliens: Fireteam annunciato, è uno sparatutto cooperativo in terza persona

Cold Iron Studios ha annunciato Aliens: Fireteam, uno sparatutto cooperativo in terza persona ambientato nell'universo di Aliens. Il giocatore interpreterà il ruolo di un marine coloniale in erba incaricato, insieme alla sua squadra, di affrontare e contenere la minaccia degli xenomorfi.

L'azione si svolge dopo gli eventi raccontati in Alien 3, quando ormai gli xenomorfi sono usciti allo scoperto e rappresentano una minaccia concreta per tutte le altre specie dell'universo. Per questo motivo il Fireteam è stato spedito a debellarli, in modo da provare a mettere al sicuro le colonie spaziali.

Cold Iron parla di scontri con più di venti tipi di nemici, tra cui undici xenomorfi differenti, che andranno dai facehugger ai pretoriani. I giocatori potranno scegliere tra cinque classi uniche: Artigliere, Demolitore, Tecnico, Medico e Esploratore, ciascuno con le proprie abilità e caratteristiche personali. Potranno inoltre utilizzare oltre trenta tipi di armi, dotandole di oltre settanta tra modifiche e accessori.

Aliens: Fireteam è stato annunciato per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4 e PS5. Uscirà nell'estate del 2021, in data d'uscita ancora da destinarsi. In testa alla notizia trovate il trailer di annuncio, mentre qui di seguito un galleria con le prime immagini di gioco.