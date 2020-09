Dragon's Dogma serie Netflix disponibile da oggi

La serie Netflix tratta dal videogioco di Capcom Dragon's Dogma è disponibile da oggi. Divisa in sette episodi, racconta la storia di Ethan e della sua missione di recuperare il cuore che gli è stato sottratto da un potente drago.

Risorto come Arisen e aiutato solo dalla sua compagna, Ethan dovrà affrontare molti demoni sulla sua strada, rischiando di perdere la sua umanità lungo il cammino.

Dragon's Dogma è diviso in sette episodi di lunghezza variabile che vanno dai 19 ai 32 minuti. Ogni episodio ha come titolo uno dei sette peccati capitali: Ira, Gola, Invidia, Accidia, Avidità, Lussuria e Superbia.

Il Dragon's Dogma di Capcom è un gioco di ruolo d'azione risalente al 2012, convertito anche per sistemi più moderni, ossia PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Con gli anni si è costruito una solida fanbase, che immaginiamo sarà ampliata, ora che è disponibile la serie Netflix (come avvenuto con The Witcher).