Xbox Series S: le dimensioni dei giochi saranno il 30% in meno che su Xbox Series X

Le dimensioni dei giochi su Xbox Series S saranno più piccole di circa il 30% rispetto a Xbox Series X. A dirlo è stato il director of program management di Xbox Jason Ronald, che ha spiegato anche il motivo.

Puntando a una risoluzione massima di 1440p, Xbox Series S scaricherà pacchetti di texture ridotti rispetto a quelli scaricati da Xbox Series X, che saranno invece a 4K. Ronald si aspetta che tutti gli sviluppatori si adeguino, limitando così le dimensioni delle installazioni su Series S.

Ad avviso di molti, le installazioni dei giochi saranno uno dei grossi problemi della nuova generazione. L'adozione dei costosi SSD per l'immagazzinamento dati ha ridotto lo spazio a disposizione e, soprattutto, l'espandibilità dello stesso (a meno di non spendere molti soldi). Xbox Series S disporrà di un totale di 512GB di spazio, contro il terabyte di Series X. Per la cronaca, PS5 avrà 825GB di spazio.

Considerando che ormai molti titoli tripla A sfiorano o sfondano tranquillamente i 100GB d'installazione, molti si aspettano di dover affrontare molto presto la questione spazio occupato durante la nuova generazione.