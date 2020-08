Call of Duty: Black Ops Cold War, le dimensioni del gioco rivelate su Xbox Store

Quali sono le dimensioni di Call of Duty: Black Ops Cold War? Si tratta di una domanda importante, se consideriamo la politica attuata finora da Activision per Modern Warfare e il battle royale Warzone, a maggior ragione in ottica futura.

Ebbene, l'Xbox Store rivela che il nuovo episodio della serie sparatutto richiede un totale di 100,4 GB su hard disk: un peso importante ma tutto sommato accettabile, specie se pensiamo agli oltre 200 GB dei già citati Modern Warfare e Warzone.

Naturalmente è ancora presto per cantare vittoria: bisognerà capire come questo valore cambierà con l'arrivo degli inevitabili aggiornamenti, e se gli sviluppatori hanno trovato davvero un modo per ottimizzare i dati.

Considerando la presenza di asset di qualità superiore su PS5 e Xbox Series X, dove Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà 4K, 120 Hz e ray tracing, non ci sembra il caso di essere troppo ottimisti.

Black Ops Cold War sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 novembre, e al lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X.