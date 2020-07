Call of Duty: Modern Warfare, spazio occupato schizzato oltre i 200 GB, molte le lamentele

Con l'installazione dell'aggiornamento della Stagione 4, lo spazio occupato da Call of Duty: Modern Warfare è schizzato a più di 200 GB, scatenando un vespaio non da poco in rete, in particolare tra gli utenti PS4 e Xbox One. Molti utenti console infatti dispongono di hard disk da 1 TB, che l'ultimo Call of Duty occupa per più di un quinto.

Stando a quanto riportato ad esempio dall'utente Reddit kiwi_lad_1982, attualmente Call of Duty: Modern Warfare, combinato con Call of Duty: Warzone, occuperebbe 209 GB su PC. Secondo un altro utente, che ha risposto al suo messaggio, i GB occupati sarebbe invece 222. Mat Paget di Gamespot ha tirato fuori un altro numero: 196 GB. In ogni caso si tratta di dimensioni ingentissime.

Su console è possibile ridurre lo spazio occupato disinstallando funzioni inutilizzate, operazione che purtroppo su PC non è consentita. Qualcuno potrebbe obiettare che su PC il problema è meno sentito, perché gli hard disk sono generalmente più grandi. Vero, ma va anche considerato che molti installano i giochi su degli SSD per velocizzare i caricamenti e che questi ultimi spesso non sono capienti come gli hard disk meccanici.

Guardando il trend attuale delle dimensioni delle installazioni dei videogiochi tripla A, viene anche da chiedersi quanto ci vorrà a riempire ad esempio l'SSD di PS5, che di base dovrebbe avere meno di 1TB di spazio, considerando che molti avranno risorse di qualità superiore, che da qualche parte andranno inevitabilmente messe.