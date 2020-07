Cyberpunk 2077, la mappa completa del gioco ricostruita da un fan

Un fan di Cyberpunk 2077 si è divertito a ricostruire la mappa completa del gioco, partendo dalle informazioni rese note finora da CD Projekt Red e da quanto emerso dalle varie fughe di notizie. Naturalmente la versione reale non sarà identica, ma si tratta comunque di un lavoro interessante, che fa intuire come ci sia molto da esplorare oltre a Night City.

In generale il mondo aperto di Cyberpunk 2077 dovrebbe essere più piccolo di quello di altri titoli con la stessa struttura, ma lo sviluppatore polacco ha promesso una maggiore densità, grazie alla costruzione verticale degli ambienti. Comunque sia la mappa mostra anche la presenza di ampie zone aperte, come le badlands, che dovrebbero creare un contrasto naturale con la città stessa.

Complessivamente, le dimensioni della mappa dovrebbero essere doppie rispetto alla Los Santos di GTA 5, ma con lo scotto di un maggior numero di zone deserte.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è il 19 novembre 2020 per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Il lancio è stato rinviato di qualche mese rispetto a quanto pianificato inizialmente. Le versioni per console di nuova generazione usciranno nei mesi successivi, ma non hanno ancora una data ufficiale. Da notare che chi acquisterà le versioni PS4 e Xbox One, potrà accedere gratuitamente a quelle PS5 e Xbox Series X.