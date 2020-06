Cyberpunk 2077, una nuova immagine mostra le badlands

Cd Projekt Red ha pubblicato una nuova immagine di Cyberpunk 2077, che mostra le Badlands, uno dei luoghi visitabili nel gioco. Lo scatto è di suo molto suggestivo, ma è interessante oltre la sua estetica, perché ci mostra il mondo di gioco al di fuori di Night City.

Volendo potete scaricarla come parte del pacchetto di materiale gratuito di Cyberpunk 2077 rilasciato oggi su GOG.com, che comprende anche artwork inediti, poster stampabili, immagini vecchie e nuove, schemi e quant'altro.

Per saperne di più su Cyberpunk 2077 non resta che aspettare il Night City Wire di domani 25 giugno. Sarà trasmesso alle 18:00, ora italiana, su Twitch.

Sicuramente non vi sarà sfuggito che CD Projekt Red ha rimandato l'uscita di Cyberpunk 2077, previsto non più per settembre, ma per il 19 novembre 2020. Inizialmente saranno disponibili solo le versioni PS4, PC, Google Stadia e Xbox One. Le versioni PS5 e Xbox Series X arriveranno successivamente.