Cyberpunk 2077, il Night City Wire ha un orario: ecco quando verrà trasmesso

Cyberpunk 2077 sarà protagonista di un nuovo Night City Wire il 25 giugno 2020, e finalmente è stato annunciato l'orario dell'evento: verrà trasmesso alle 18.00, ora italiana.

Posticipato per i disordini in USA, il Night City Wire si sarebbe dovuto tenere l'11 giugno, in concomitanza con la presentazione di PS5, a sua volta rinviata rispetto alla data originale del 4 giugno.

Cyberpunk 2077 è stato rinviato a novembre e immaginiamo dunque che nel corso del Night City Wire verranno forniti ulteriori dettagli su questa clamorosa decisione.

La diretta avrà una durata di 25 minuti e mostrerà del gameplay inedito. Inoltre ci sarà anche spazio per una chiacchierata con gli sviluppatori per parlare del gioco. Ci spiegheranno in particolare cosa è e come funziona la "braindance".

Noi, ovviamente, seguiremo tutto in diretta.

Magari evidenzieranno proprio la necessità di effettuare quelle importanti rifiniture finali di cui ha parlato CD Projekt RED nel suo messaggio agli utenti.

