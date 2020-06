PS5: ripercorriamo tutti i giochi e gli annunci in video

Rivediamo in video gli annunci e i giochi dell'evento di presentazione di PS5, ricostruendo quanto mostrato da Sony. Come saprete ieri sera è stata presentata la console di nuova generazione della casa giapponese che ha dato una bella accelerata alla next-gen. Quantomeno ora sappiamo cosa aspettarci dal punto di vista del progresso grafico.

Tra i titoli più rilevanti spiccano Horizon Forbidden West, seguito dell'acclamatissimo Horizon Zero Dawn, il nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart, probabilmente il gioco che più di tutti ha mostrato le potenzialità dell'SSD super veloce, il remake di Demon's Souls, che non crediamo abbia bisogno di presentazioni e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il nuovo open-world con protagonista l'uomo ragno sviluppato da Insomniac Games e Gran Turismo 7, la nuova incarnazione della nota serie di giochi di corse.

Naturalmente l'eco maggiore l'ha avuta la presentazione del peculiare design di PS5, nonché l'annuncio che uscirà in due versioni: solo digitale e standard, quest'ultima con lettore ottico. Insomma, c'è materiale con cui parlare per giorni e giorni, cosa che inevitabilmente accadrà.

Grande spazio anche per le terze parti, con Resident Evil Village, Ghostwire Tokyo e Deathloop, tra gli altri. Comunque sia guardate il video che trovate in testa alla notizia per tutti i dettagli.