Control su PS5 e Xbox Series X, Remedy conferma l'arrivo sulle console next gen

Control arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, Remedy ha confermato l'arrivo sulle console next gen del suo action adventure già uscito in precedenza su PC e console di attuale generazione, con versioni ovviamente migliorate per sfruttare al meglio il nuovo hardware.

Non ci sono ancora informazioni precise sugli elementi distintivi delle versioni PS5 e Xbox Series X di Control rispetto alle rispettive controparti su PS4 e Xbox One, ma possiamo ovviamente aspettarci dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda la grafica, aspetto su cui Remedy sa ovviamente far fruttare al meglio le proprie capacità.

Considerando come il gioco già si distingua in maniera notevole in ambito tecnico, possiamo immaginare dove si possa arrivare come le console next gen. In particolare, è possibile che sia prevista un'applicazione avanzata del ray tracing, visto l'ottimo lavoro fatto sulla tecnologia grafica in questione già sulla versione PC standard.

Ulteriori informazioni su Control per PS5 e Xbox Series X verranno rilasciate in seguito, per il momento ci limitiamo a riportare qui sotto il tweet di conferma da parte di Remedy, che rimanda appunto al prossimo futuro per tutti i dettagli al riguardo.

Nel frattempo, Control si è dimostrato un successo già sulle piattaforme attuali dove ha prodotto 30 milioni di euro di ricavi ed è un risultato importante per un'etichetta indipendente come Remedy. Tra le ultime aggiunte c'è stato il DLC The Foundation, di cui potete leggere la recensione da parte di Tommaso Pugliese.