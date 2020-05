Control ha prodotto 30 milioni di euro di ricavi

Nel suo resoconto di fine anno fiscale, Digital Bros. ha svelato che Control ha prodotto ricavi per 30 milioni di euro. Non è stato svelato il numero di copie vendute al 31 marzo 2020, ma si tratta indubbiamente di un buon risultato considerando che ha fatto più che raddoppiare i ricavi del gruppo, che sono passati da 42,6 milioni di euro dello scorso anno ai 99,1 milioni di questo.

Oltre a Control, ad aver fatto segnalare risultati positivi sono stati altri due titoli in particolare: Bloodstained: Ritual of the Night, che ha prodotto 9,9 milioni di euro di ricavi, e Journey to the Savage Planet, arrivato a 10,8 milioni di euro. Da notare che l'intero resoconto fa continuamente riferimento all'emergenza COVID-19, che ha impattato in particolare il segmento della "Distribuzione italiana", a causa delle chiusura dei negozi.

Comunque sia si tratta di un buonissimo risultato per il titolo di Remedy, che evidentemente non aveva bisogno di vendere diversi milioni di copie per andare in pareggio. Speriamo che sia un buon segno per lo sviluppatore di Max Payne in previsione del lancio dei primi titoli per la nuova generazione di hardware.