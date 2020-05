Spotify Premium, tre mesi di abbonamento gratis: ecco come

Spotify è certamente una delle piattaforme di streaming musicale più utilizzate al mondo, e adesso potrete provarlo senza spendere un centesimo. Torna infatti disponibile un'iniziativa con tre mesi di abbonamento gratis a Spotify Premium: vediamo di cosa si tratta.

Come ottenere tre mesi di abbonamento gratis a Spotify Premium? Niente di più semplice, a patto che non abbiate mai provato la versione premium della piattaforma. Fino al prossimo 30 giugno 2020, potrete accedere a tre mesi di abbonamento per il pacchetto famiglia (Spotify Premium Family) senza spendere un centesimo. Normalmente il servizio costa 14,99 euro al mese, e può essere condiviso fino ad un massimo di sei account nello stesso momento. Potete scaricare Spotify sul Google Play Store per Android, oppure dall'App Store di Apple per device iOS; una volta effettuato il primo accesso, l'app vi proporrà di ottenere tutti i contenuti premium gratis per tre mesi.

Nel terzo trimestre del 2019 gli utenti di Spotify Premium erano cresciuti esponenzialmente, segno di un interesse costante per l'app.

Terminato il periodo di prova tornerete a pagare la cifra pattuita a cadenza mensile, ma per allora potrete semplicemente disattivare il servizio di abbonamento. Ecco tutti i contenuti di Spotify Premium cui avrete accesso.

Sei account Premium per i membri della famiglia che vivono insieme

Family Mix: una playlist per la tua famiglia, regolarmente aggiornata con la musica che piace a tutti

Blocca i brani espliciti

Musica senza pubblicità, riproduzione offline e on demand