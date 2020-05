Fortnite, dove trovare Baraccopoli e Frutteto per la sfida di scudi e cure

Le sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 12 sono finalmente disponibili, e una di loro recita: applica scudi o cura presso la Baraccopoli o il Frutteto. Nulla di troppo complicato quindi, soprattutto con la nostra rapida guida. Perché in fondo ce lo stiamo chiedendo tutti... dove si trovano la baraccopoli e il frutteto?

Entrambi sono luoghi della mappa di Epic Games non indicati all'interno di Fortnite Capitolo 2: il che vuol dire che o si scende a colpo conoscendo a memoria la posizione, oppure si procede a caso finché non la si trova in modo fortuito. Fortuna che ci siamo noi: il frutteto è l'area subito a nord delle Fattorie Frenetiche, la riconoscerete per via delle staccionate e dei tantissimi alberi pieni di mele. Anche a terra ci sono tante mele: curarsi non è mai stato così semplice, basta schiantarsi a terra da un albero senza morire e poi interagire con le stesse. Le sfide della settimana 12 probabilmente vi lasceranno spesso privi di salute, dunque non sarà particolarmente difficile trovare un'occasione per curarsi.

E la baraccopoli invece? A seconda della direzione del Bus della Battaglia potrebbe essere utile atterrare qui, piuttosto che al frutteto. Stiamo indagando per rintracciarla all'interno della mappa di gioco e vi terremo aggiornati.

Completare la sfida è invece estremamente semplice: basta recarsi nei luoghi di cui vi abbiamo parlato ed utilizzare gli scudi, oppure il bazooka a bende, oppure ancora dei medikit. Le sfide della Settimana 11 e 12 non sono troppo complesse, ma portano via parecchio tempo e garantiscono moltissimi punti esperienza per completare il proprio Pass Battaglia.