Fortnite, sfide della Settimana 12 disponibili: l’elenco completo (Dominio Locale)

Le nuove sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 sono nel momento in cui scriviamo già disponibili per il completamento: non poteva essere altrimenti, dato che gli sviluppatori di Epic Games rilasciano le nuove missioni per Battaglia Reale proprio di giovedì (in questo caso sono le sfide di giovedì 7 maggio 2020).

Anche le sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2, al pari di quelle della Settimana 11, sono "particolari": rientrano nel set Dominio Locale di Epic Games e prevedono nuove missioni ad oltranza ad ogni nuovo completamento. Se dunque una missione vi chiede di completare una data procedura, potrete stare certi che la rifarete ancora ed ancora per altre due volte, guadagnando così punti esperienza crescenti. Difatti sia la Settimana 11 che la Settimana 12, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori, servono a permettere a tutti i giocatori di salire il più possibile di livello.

Ecco dunque in un pratico elenco tutte le sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 di Dominio Locale. Torneremo prossimamente ad aiutarvi con le guide necessarie; e ricordate che di recente il concerto live di Travis Scott ha tenuto incollati migliaia di giocatori al monitor:

Elimina giocatori o scagnozzi presso il Pozzo

Cerca le scatole di munizioni nelle Sabbie Sudate

Elimina giocatori o scagnozzi presso lo Squalo

Cerca forzieri a Scogliere Scoscese

Posizionati nella top 10 dopo l'atterraggio a Fattoria Frenetica

Raccogli legno presso la Foresta Frignante

Distruggi gli orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio

Applica scudi o cura presso la Baraccopoli o il Frutteto

Danneggia giocatori presso Borgo Bislacco

Prendi armi presso le Brughiere Brumose