Fortnite: sfide della Settimana 11 disponibili, l'elenco completo di Dominio Locale

Oggi 30 aprile 2020 è un giovedì, e come ogni giovedì che si rispetti gli sviluppatori di Epic Games provvedono alla pubblicazione delle nuove missioni settimanali. Le sfide della Settimana 11 di Fortnite Capitolo 2 sono ora disponibili: comincia la lunga attesa del lancio della Stagione 3.

Tutte le missioni che arriveranno su Fortnite Battaglia Reale in queste settimane fino al prossimo 4 giugno 2020 serviranno ad ingannare l'attesa, mentre gli sviluppatori di Epic Games preparano contenuti e teaser della nuova Stagione 3. Inoltre già con le sfide della Settimana 11, set Dominio Locale, aumenta leggermente il quantitativo di punti esperienza garantito ad ogni completamento.

Mai come in questo caso il completamento delle sfide di Fortnite è lineare e guidato: eccovi l'elenco al completo dagli sviluppatori di Epic Games. Qualora foste in difficoltà potreste comunque valutare di lasciare un commento: correremo in vostro aiuto il prima possibile.

Elimina giocatori o scagnozzi a Parco Pacifico

Apri forzieri bloccati da uno scanner ID alla Grotta

Getta gli scagnozzi fuori bordo dallo Yacht

Distruggi gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella

Danneggia giocatori all'Agenzia

Raccogli metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido

Cerca dei forzieri al Corso Commercio

Pesca un pesce nel Pantano Palpitante

Posizionati nella top 10 dopo l'atterraggio a Moli Molesti