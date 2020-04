F1 2020, il nuovo video mostra Max Verstappen sul circuito di Zandvoort

Il nuovo video di F1 2020 mostra Max Verstappen sul circuito di Zandvoort: il gioco ufficiale della Formula 1 arriverà nei negozi con 4 varianti della copertina così da rappresentare al meglio ogni regione del mondo. Se Michael Schumacher sarà sulle copertine delle Deluxe e Steelbook Edition. Charles Leclerc e Max Verstappen compariranno sulle cover italiane.

Il circuito di Zandvoort, la prima delle due nuove gare aggiunte in F1 2020, era inizialmente programmato per questo fine settimana nel calendario F1. Il circuito di Zandvoort ritorna per la prima volta nel cricuito dal 1985. Il video presenta la vettura Red Bull Racing di Max Verstappen sul suo circuito di casa.

Immerso tra le dune costiere nella provincia dell'Olanda del Nord, il circuito di Zandvoort è una pista in stile tradizionale. In preparazione per il suo ritorno nel 2020, il circuito ha nuovi paddock e aree di deflusso, con sezioni della pista migliorate per creare momenti di corsa entusiasmanti. Diventerà famoso per le sue curve uniche tra i circuiti di F1. L'ultima curva, inclinata di 18 gradi, consentirà ai piloti di infilarsi dietro ad un avversario per sorpassarlo davanti ai tifosi.

Codemasters ha anche rivelato la cover di F1 2020 che conta ben quattro varianti accanto alla Michael Schumacher Deluxe Edition e Steelbook. L'attuale campione del mondo, Lewis Hamilton e il rivale di lunga data, Sebastian Vettel si scontrano per la versione "internazionale" che comprende i mercati di Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Charles Leclerc e Max Verstappen rappresentano Francia, Italia e Benelux, con Carlos Sainz e Sergio Perez al centro della scena in Spagna e Messico. L'esperto Kimi Räikkönen e Daniel Ricciardo sono stati scelti per la Polonia e l'Australia.

F1 2020 sarà pubblicato il 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox inclusa Xbox One X, Windows PC (DVD e Steam), e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato.