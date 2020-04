Assassin's Creed: Valhalla sarà crossgen: trailer, info e periodo di lancio

Oggi finalmente sappiamo tutto, o quasi, del nuovo Assassin's Creed: Valhalla. Il gioco di Ubisoft sarà comunicato attraverso una partnership con Xbox e arriverà su PS4, Xbox One, PC, ma sarà anche nextgen: sono previste, infatti, una versione Xbox Series X e PS5. Ubisoft, per presentare al meglio il suo progetto, ha pubblicato un lungo trailer e condiviso le prime informazioni. Assassin's Creed: Valhalla è previsto per la fine del 2020.

Attraverso un lungo e spettacolare trailer Ubisoft ha presentato l'atteso Assassin's Creed: Valhalla. Il nuovo protagonista di Assassin's Creed: Valhalla si chiamerà Eivor e sarà un coraggioso guerriero vichingo cresciuto ascoltando i racconti delle gloriose battaglie del passato combattute dal suo popolo.

Come abbiamo scoperto ieri dall'artwork di BossLogic, infatti, la nuova ambientazione sarà quella del nord Europa, coi miti e le tradizioni vichinghe a fare da sfondo alle avventure dei protagonisti. Assassin's Creed: Valhalla è ambientato nel Nono secolo d.C., quando le guerre e le carestie che assediano la Norvegia spingono Eivor a guidare il suo clan di norreni attraverso il gelido Mare del Nord per raggiungere le prosperose terre dei frammentati regni d'Inghilterra. Come un novello Ragnarr Loðbrók, il leggendario re vichingo conosciuto (anche) grazie alla serie televisiva Vikings.

La missione di Eivor e del suo popolo sarà quella di trovare un nuovo luogo da chiamare casa, qualsiasi sia il prezzo da pagare. Ad Albione, presumibilmente, finiranno in mezzo all'eterna lotta tra Assassini e Templari, intrecciando così la storia e le tradizioni vichinghe con quella dei vari Altair ed Ezio Auditore. Il dualismo tra i due mondi, evidente anche dal lungo filmato e dall'artwork ufficiale, sembra permeare ogni aspetto del gioco, dalla contrapposizione tra il cristianesimo e il paganesimo, tra lo stile civilizzato dei paesi del nord e quello più istintivo dei vichinghi, tra il freddo delle coste scandinave e il caldo verde delle colline inglesi.

Tra i dettagli che faranno impazzire i fan c'è il ritorno della Lama Celata, la terribile quanto iconica arma che da sempre caratterizza i guerrieri che appartengono al Credo.

In Assassin's Creed: Valhalla, i giocatori potranno sfruttare alcune nuove funzionalità, tra cui gli assalti, oltre alla possibilità di espandere il proprio insediamento e sviluppare il proprio potere e influenza.

"Non vediamo l'ora che i giocatori possano provare l'incredibile avventura vichinga che li attende", ha dichiarato Ashraf Ismail, direttore creativo di Assassin's Creed Valhalla. "Vestire i panni di Eivor, sia come predone vichingo che come leader di un clan, aiuterà i giocatori a comprendere i conflitti di questo antico popolo, mentre cercheranno di stabilire un nuovo insediamento nel cuore di una lotta di potere per il controllo dell'Inghilterra".

Nei panni di Eivor, i giocatori potranno scegliere di essere un uomo o una donna, e accedere a numerosi strumenti di personalizzazione, come la possibilità di personalizzare la pettinatura, i tatuaggi, i colori di guerra e l'equipaggiamento. Ogni alleanza politica, battaglia, dialogo o potenziamento degli equipaggiamenti potrà influenzare lo scenario di Assassin's Creed Valhalla, perciò sarà fondamentale fare ogni scelta con molta attenzione per proteggere il proprio insediamento, ma anche il futuro del clan stesso.

Un'altra cosa che apprendiamo dal video è che ci sarà una collaborazione, perlomeno commerciale, tra Ubisoft e Microsoft. Tutta la comunicazione di Assassin's Creed: Valhalla, infatti, sarà brandizzata Xbox. Il gioco arriverà sia su Xbox One, sia su Xbox Series X entro la fine dell'anno. Ancora non sappiamo i miglioramenti che la versione next-gen apporterà al gioco, ma sicuramente la presenza di un SSD renderà la navigazione all'interno della mappa molto più veloce. La versione PlayStation 4 e PS5 non mancherà d'arrivare nei negozi, ma il gioco sarà presentato sulla prossima Xbox.

La versione PC sarà disponibile attraverso Ubisoft Store ed Epic Games Store. Il gioco sarà disponibile attraverso l'abbonamento Uplay+ anche su Google Stadia.

Assassin's Creed: Valhalla è già disponibile per il preorder.