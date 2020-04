Assassin's Creed Valhalla: tutte le informazioni e le ipotesi

Gli ingredienti per uno scontro senza vinti né vincitori ci sono tutti: in Valhalla vedremo 2 popoli fronteggiarsi senza esclusione di colpi e soprattutto senza che ci sia mai una chiara demarcazione tra chi sono i buoni e chi, invece, i cattivi.

L'obiettivo dei guerrieri vichinghi è guidato dalla disperazione: trovare a tutti i costi una nuova casa dove poter crescere la propria prole e poter ritrovare la pace, l'armonia e il cibo. Ma naturalmente l'Inghilterra non rimarrà a guardare e, come si vede perfettamente nel trailer di annuncio, è pronta a dichiarare guerra a questo popolo di barbari crudele, spietato e dedito alle scorribande in nome di dei pagani e sanguinosi.

Mi aspetto che nelle primissime ore della campagna di Assassin's Creed Valhalla potremo vivere la situazione drammatica della Norvegia e dei clan norreni in una sorta di lungo tutorial che ci farà prendere confidenza con le fattezze e lo stile di combattimento di Eivor, per poi spostarci in Inghilterra e iniziare così la componente più open world e libera di questo nuovo capitolo, seguendo le gesta e la crescita morale e fisica del protagonista.

Il nostro protagonista risponde al nome di Eivor , un coraggioso e giovane guerriero vichingo, un berserker , che è cresciuto ascoltando i racconti delle gloriose battaglie storiche del suo popolo ed è ormai pronto per fare la sua parte offrendo la sua ascia e il suo ardore in nome della conquista di nuovi territori.

Probabilmente lo stesso varrà anche per la componente ruolistica che vedremo tornare dopo la svolta introdotta con Origins e che magari potrà beneficiare dei miglioramenti visti in Odyssey: non solo equipaggiamento e armi da scegliere e utilizzare in funzione di statistiche e build, ma anche dialoghi multipli e un sistema a livelli per la gestione dell'esperienza e delle missioni.

Tra la Norvegia e l'Inghilterra c'è ovviamente il Mare del Nord , lo spietato e gelido Mare del Nord e, come si vede chiaramente nel trailer, lo specchio d'acqua sarà probabilmente un altro dei protagonisti di Valhalla. La navigazione e le battaglie navali che, a ritmi alterni, ci fanno compagnia fin da Black Flag, probabilmente torneranno riviste e ripensate proprio in occasione di questo nuovo capitolo.

C'è un'ulteriore domanda che mi continuo a fare: sarà possibile impersonare la versione femminile di Eivor come capitava in Odyssey? Credo sia molto difficile per Ubisoft tornare sui propri passi dopo aver introdotto con molta enfasi questo livello di personalizzazione nel precedente capitolo e, tra l'altro, sia nell'immagine di BossLogic che nel trailer si vedono chiaramente guerriere vichinghe farsi strada negli scontri al fianco dei soldati di sesso maschile, quindi mi sento abbastanza sicuro di rispondere affermativamente a questa domanda.

Tra l'altro il filmato in computer grafica, pur presentando battaglie molto dinamiche e dal taglio action, è privo di attacchi speciali e abilità fantasy e questo ci fa quindi immaginare un combat system maggiormente focalizzato sulle hitbox e su una gestione realistica delle armi per il combattimento ravvicinato. Anche se, sempre nell'artwork di BossLogic, Eivor ha legata sul fianco destro una faretra per frecce di piccole dimensioni, probabilmente adatte a una balestra più che un arco.

Queste sono assolutamente mie ipotesi visto che certezze non ne abbiamo, a parte una: il ritorno della lama celata . Come si vede chiaramente in una versione alternativa dell'opera di BossLogic realizzata durante il reveal ma, soprattutto, sul finale del trailer, Eivor sconfigge il cavaliere corazzato inglese proprio utilizzando l'arma iconica di Assassin's Creed.

Cosa ne sarà invece del combattimento ? Possiamo aspettarci un'ulteriore evoluzione dello stile con "superpoteri" visto in Odyssey o magari i ragazzi di Ubisoft avranno ridimensionato le abilità speciali in funzione di un maggiore realismo?

La mitologia norrena

Rimane la componente mitologica: Ubisoft continuerà sulla strada delle divinità che si mescolano tra gli uomini per essere presentati come boss di missioni secondarie o come semplici interlocutori della main quest? Anche in questo caso mi muovo esclusivamente per ipotesi visto che gli unici indizi si trovano nel trailer in CGI.

Nella seconda metà del filmato, proprio quando la battaglia è al suo culmine e la situazione sembra volgere al peggio per i vichinghi, Eivor intravede sulla distanza, poggiato a un albero, un uomo barbuto, vestito con una tunica munita di cappuccio. Il mio immaginario l'ha immediatamente collegato alla figura di un assassino, esteticamente persino simile all'Ezio Auditore invecchiato dell'ultimo capitolo della sua trilogia. Cosa chiaramente impossibile vista la collocazione temporale di questo Valhalla.

E infatti, pochissimi attimi dopo Eivor urla nella sua direzione chiamandolo Odino, un secondo prima di vederlo sparire e lasciare il posto a un'aquila in volo. Come si andranno concretamente a mescolare le storie di assassini e templari con quella personale di Eivor? Come fa ad avere la lama celata? È entrato nella confraternita dopo essere sbarcato in Inghilterra e qui ha iniziato ad avvicinarsi al credo? Oppure gli assassini erano riusciti in qualche modo a spargere i propri dogmi anche in una terra così lontana come la Norvegia?

Insomma, se non si fosse capito, sono davvero curioso di scoprire come l'arco narrativo di Valhalla verrà risolto e come si andrà ad agganciare ai precedenti, ma soprattutto ai successivi Assassin's Creed. Questo nuovo gioco si pone infatti, cronologicamente, molti secoli dopo Odyssey e Origins e un paio di secoli prima dell'Assassin's Creed originale con Altair e potrebbe magari fungere da ponte tra i capitoli più mitologici e quelli più storici.

Non possiamo ovviamente trascurare le scelte estetiche che traspaiono dal trailer di Assassin's Creed Valhalla: tutti quelli di voi che hanno visto anche solo una puntata della serie TV Vikings avranno sicuramente notato le numerose somiglianze e i punti di contatto. D'altra parte sia Valhalla che Vikings si collegano pesantemente all'immaginario norreno e vichingo trasmesso dalla storia, dai libri e dai lavori artistici.

Il vestiario, l'armamentario, le corazze, ma anche un certo modo di portare capelli e barbe ed esibire il proprio vigore o la propria mascolinità. Le pitture facciali, le statue votive, quel poco che si intravede dell'organizzazione sociale e urbana dei villaggi. I quasi 4 minuti del trailer di Assassin's Creed Valhalla potrebbero tranquillamente venire utilizzati come trailer di annuncio della prossima stagione di Vikings e questa potrebbe diventare la serie TV ufficiale del gioco. Persino il protagonista del gioco e un paio di comprimari che si intravedono nel trailer hanno delle evidenti somiglianze con gli attori della serie.