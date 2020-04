Assassin's Creed: Valhalla per PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X, in collaborazione con Xbox

Assassin's Creed: Valhalla uscirà sia su PS4 e Xbox One che su PS5 e Xbox Series X, dunque sarà compatibile con tutte le piattaforme sia attuali che next gen in arrivo sul mercato, ma con una collaborazione specifica con Microsoft Xbox che metterà in primo piano le console della casa di Redmond.

Non c'erano molti dubbi in proposito, considerando il periodo di uscita, ma da Ubisoft abbiamo ora la certezza che Assassin's Creed: Valhalla sarà disponibile su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X, dunque sarà disponibile praticamente ovunque per la fine del 2020.

Sebbene la questione non sia specificata precisamente, il fatto che venga definito cross-gen implica probabilmente anche che sarà disponibile al lancio già l'ottimizzazione per le console next gen, ovvero il gioco sfrutterà probabilmente fin da subito l'hardware più potente di PS5 e Xbox Series X, con vari incrementi applicati alla grafica e ad altri comparti del gioco.

Resta ancora da capire come funzioni precisamente la compatibilità allargata, se l'acquisto sia destinato ad essere unico per entrambe le generazioni di console: su Xbox Series X sappiamo che lo Smart Delivery system consente di acquistare il gioco una volta e ottenere la corretta versione corrispondente alla propria piattaforma come visto per Cyberpunk 2077, mentre su PS5 aleggia ancora il mistero su questo aspetto.

Assassin's Creed: Valhalla verrà inoltre lanciato in partnership con Xbox: non sappiamo ancora se questo comprenda una qualche forma di esclusiva sui contenuti o alcune caratteristiche del gioco, ma evidentemente il marketing sarà comunque brandizzato Xbox.

Per saperne di più, abbiamo pubblicato anche trailer, info e periodo di lancio su Assassin's Creed: Valhalla.