PlayStation Store, offerte del 30 aprile 2020

PlayStation Store rinnova le offerte, segnando il ritorno dell'ormai classica promozione dedicata ai Giochi a meno di 20 euro. Valida fino al 14 maggio, l'iniziativa presenta un'ampia selezione di giochi PS4 che è possibile acquistare a prezzi davvero interessanti. Volete sapere quali sono i migliori? Cominciamo da Far Cry 5, che a 14,99 euro anziché 69,99 tocca la cifra più bassa di sempre: un investimento che vi invitiamo senz'altro a fare, conoscendo la qualità e la corposità dello sparatutto di casa Ubisoft, ambientato per la prima volta nell'entroterra americano anziché in un'isola remota e semideserta. Protagonista del gioco è infatti un agente di polizia alle prime armi che si trova ad avere a che fare con la pericolosa setta di Eden's Gate, fondata dal carismatico leader Joseph Seed e dalla sua "famiglia". Il gruppo ha preso possesso della regione di Hope County e gli abitanti sono terrorizzati, nell'attesa che qualcuno li aiuti a liberarsi da quest'incubo. Saremo noi gli eroi della situazione? Per scoprirlo dovremo affrontare Seed e i suoi tre luogotenenti, tutti personaggi di grande spessore e molto inquietanti, che ci daranno filo da torcere mentre esploriamo l'enorme open world del gioco, eliminando gli adepti e ripulendo le strade dalla loro presenza, così da restituire gli avamposti di Hope County ai legittimi proprietari e sbloccare progressivamente una serie di alleati che potremo portare con noi nelle missioni, che ci forniranno un grande supporto.

RAGE 2 Restando in tema di sparatutto e grandi offerte, RAGE 2 (19,99 euro anziché 69,99) si trova anch'esso alla cifra più bassa di sempre. Parliamo in questo caso dell'ultima produzione Bethesda, affidate alle cure di Avalanche Studios: un first person shooter in cui si spara che è un piacere, con un protagonista che può sbloccare man mano nuove abilità offensive e un sistema di combattimento che si fa dunque sempre più solido, dando vita a scontri davvero spettacolari e divertenti. La storia di RAGE 2 si svolge diversi anni dopo rispetto agli eventi del primo episodio e vede il ritorno dell'Autorità, intenta a minacciare la precaria tranquillità del mondo post-apocalittico che avevamo già conosciuto. Nei panni di Walker, l'ultimo dei ranger, dovremo metterci alla guida di diversi veicoli e raggiungere gli angoli più remoti della mappa per completare gli incarichi di una campagna che tuttavia dura molto meno del previsto.

Tekken 7 Nessuna delusione invece per Tekken 7 (9,99 euro anziché 49,99), ultimo esponente della storica serie di picchiaduro a incontri prodotta da Bandai Namco, che con questo episodio chiarisce finalmente le origini della faida familiare dei Mishima rivelando il destino della madre di Kazuya e il ruolo del malefico Akuma in quegli eventi. L'ospite speciale proveniente da Street Fighter si pone come una presenza centrale nell'ambito di una campagna in single player in cui dovremo controllare diversi personaggi fino ad arrivare al tradizionale epilogo. Al netto delle modalità disponibili, che includono ovviamente un solido comparto multiplayer competitivo, il fulcro di Tekken 7 è ovviamente rappresentato dal solido gameplay, con un combat system capace di adattarsi a svariati approcci e un roster di combattenti molto ben bilanciato, anche nelle new entry: l'esperta di Savate Katerina Alves, l'esorcista Claudio Serafino, il guerriero mediorientale Shaheen, la giovane otaku Lucky Chloe, la ninja Master Raven, l'esperta di kickboxe Josie, l'inquietante Gigas, il cyborg Jack-7 e i già citati Kazumi Mishima e Akuma.