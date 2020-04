Xbox Game Pass: il 40% degli utenti gioca di più, mentre il 90% prova cose nuove

Microsoft ha snocciolato alcuni numeri piuttosto interessanti sull'utenza che ha acquistato l'Xbox Game Pass. Uno dei dati più interessanti è che il 40% di questi giocatori mediamente gioca di più di quando non aveva l'abbonamento. Il 90% dei giocatori, invece, ha ammesso di aver provato cose nuove, che non avrebbe mai giocato se non fossero contenute all'interno del Game Pass.

Nella serata di ieri abbiamo scoperto che gli abbonati Xbox Game Pass sono oltre 10 milioni. Un numero notevole, che contribuisce a rendere sostenibile un servizio di questo livello nei 41 paesi nel quale è attivo.

L'attuale situazione di emergenza sanitaria ha reso difficile trascorrere del tempo con i propri amici, familiari e persone care e, secondo Microsoft, Xbox Game Pass ha aiutato i giocatori a divertirsi e rafforzare le relazioni attraverso la condivisione di avventure.

A partire da marzo, gli iscritti a Xbox Game Pass hanno aggiunto più di 23 milioni di amici su Xbox Live, pari a una crescita del 70% nel tasso di nuovi contatti. I membri di Xbox Game Pass stanno inoltre giocando il doppio e sono più attivi nei giochi multiplayer, con un aumento del 130%.

Inoltre, Xbox Game Pass consente ai giocatori e ai loro amici di scoprire nuovi titoli. Infatti, dopo essere entrati a far parte di Xbox Game Pass, gli utenti giocano al 40% di titoli in più e più del 90% dei membri ha giocato a titoli che non avrebbe mai provato senza Xbox Game Pass, spesso scoprendo per la prima volta nuovi generi.

La libreria di Xbox Game Pass include alcuni dei più importanti franchise, come ad esempio Forza, Gears of War, Halo, Minecraft, NBA 2K e The Witcher, e decine di titoli di alta qualità provenienti da sviluppatori indipendenti. In più, il 30% dei giochi più popolari su Xbox Game Pass è costituito da titoli family friendly, come Kingdom Hearts III, Ori and the Will of the Wisps e Sea of Thieves.

Non per nulla la consideriamo la vera killer app di Xbox. Non trovate?